Wonden likken na klappen pensioenakkoord moet niet te lang duren

Werkgevers, werknemers en regering kwamen er niet uit: het overleg voor een pensioenakkoord is dinsdagavond mislukt. De voormannen van kabinet en bonden stopten de onderhandelingen. Terwijl zij elkaar de zwartepiet toespelen, ligt het pensioenprobleem nog op tafel. Dat vraagt om een oplossing, waarvoor het nodig is onderhandelaars weer aan tafel gaan. En daarmee moeten ze niet te lang wachten.

Sinds een paar weken deed ook premier Mark Rutte mee aan de onderhandelingen. Zelfs ’s nachts werd er doorgepraat. Zo belangrijk was het voor de partijen om tot een akkoord te komen. Dinsdagavond klonken de deelnemers aan de gesprekken nog hoopvol: „We zitten heel dicht bij elkaar”, zei werkgeversvoorman Hans Boer, we hebben „nog steeds vertrouwen”, aldus Rutte. Dat optimisme smoorde snel; aan het eind van de avond lag alles aan diggelen.

Vertrouwen weg, geen akkoord, oplossing uit zicht. Dat is een bittere pil voor Rutte en zijn derde kabinet. In het regeerakkoord is hervorming van de pensioenen immers een van de grote doelstellingen. Daarbij: een positief resultaat kan de premier wel gebruiken na het dividenddebacle en met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in het vooruitzicht.

Het mislukken van het overleg is vooral een teleurstelling voor de Nederlandse burger. Neem de hardwerkende stratenmaker die de AOW-leeftijd even hard ziet stijgen als de levensverwachting. Met het uitblijven van een akkoord is geen oplossing in zicht voor mensen met zware beroepen.

Of neem de 80-jarige dame van om de hoek die naast haar AOW-uitkering twee kleine aanvullende pensioentjes heeft, die al jaren niet meer stijgen. Het klappen van het overleg kan er toe leiden dat de grote pensioenfondsen de uitkeringen vanaf volgend jaar moeten verlagen voor honderdduizenden pensioengerechtigden. Diverse grote pensioenjongens (ABP, PFZW, PMT en PME) staan er financieel niet zo best voor. Leg zo’n verlaging maar eens uit, terwijl de economie draait als een tierelier.

Of neem de buurman –zzp’er, metselaar– die geen aanvullende oudedagsvoorziening heeft. Met het afketsen van een overeenstemming is er voor de zelfstandige zonder personeel geen aparte regeling in zicht gekomen. Datzelfde geldt voor werknemers in nieuwe bedrijfstakken waar soms geen cao van kracht is.

Buitengewoon teleurgesteld zijn de werkgevers- en werknemersbazen sinds dinsdagavond. Verschrikkelijk, vindt Rutte het klappen van het overleg. Een gemiste kans, aldus de RMU.

Wonden likken, is het devies nu. En dan snel weer aan tafel. Want het pensioenprobleem ligt daar nog steeds. En voor een oplossing zijn de bonden en de regering toch echt zelf aan zet. In het belang van de stratenmaker, de 80-jarige van om de hoek en de buurman-metselaar.