Wereld heeft te lang vertrouwd op Amerika

President Trump heeft woensdag tijdens een onverwacht bezoek aan de Amerikaanse troepen in Irak een belangrijke boodschap afgegeven: de VS kunnen niet langer de politieagent van de wereld zijn.

Dat statement verklaart voor een deel het besluit van de president om de Amerikaanse soldaten uit Afghanistan grotendeels terug te trekken. Simpel gezegd constateert Trump dat vijftien jaar aanwezigheid in dat land weinig resultaat heeft geboekt. Er is volgens hem ook geen garantie dat de situatie er beter op wordt als de VS nog langer blijven. Dus moet men het daar dan zelf maar uitzoeken.

De aankondiging van het terugtrekken uit Afghanistan kwam bovenop de mededeling, kort daarvoor, dat Amerika zijn soldaten terughaalt uit Syrië omdat IS verslagen zou zijn.

Trumps keuze om zich terug te trekken als politieagent van de wereld zorgt internationaal voor de nodige onzekerheid. Spannende vraag is wie van de grootmachten hiervan gebruik gaat maken. Zeker president Poetin doet dit. Daarnaast probeert China op het internationaal toneel een sprong voorwaarts te maken. Wie enigszins bijhoudt wat er momenteel in het Verre Oosten -en niet alleen daar- gaande is, kan bezorgdheid niet onderdrukken. Laat ook niemand de illusie hebben dat het islamitisch terrorisme verslagen is, nu IS in Syrië een toontje lager moet zingen.

Die internationale onzekerheid was een van de factoren waarom de beurzen de achterliggende dagen fors in de min stonden. Het optimisme over de wereldeconomie dreigt om te slaan in somberheid. De waarschuwingen dat de groei uit de economie is, klinken steeds luider en worden ook steeds serieuzer genomen. Trumps besluit dat Amerika steeds minder de waakhond van de democratische wereld wil zijn, geeft daar een impuls aan.

Hoe verrassend het besluit van Trump ook volgens sommige analisten was, het past wel in de lijn die hij van begin af aan heeft ingezet. Steeds heeft hij gezegd dat Amerika voortaan eerst en vooral aan zijn eigen belang zal denken. Wie zich dat steeds heeft gerealiseerd, zal niet verbaasd zijn dat hij deze stappen zet.

Voor de bondgenoten van Amerika is dit wennen. Zij worden gedwongen meer hun eigen boontjes te doppen. Ook dat is niet nieuw. Trump heeft bij voorbeeld van meetaf aan erop gehamerd dat de NAVO-landen niet op de zak van de VS kunnen blijven leven. Zij moeten hun defensieuitgaven fors verhogen. En daar had hij een punt.

De westerse democratische wereld heeft te lang en teveel vertrouwd op de VS. Die zou als politieagent van de wereld wel zorgen voor hun internationale veiligheid. Dat is een misrekening gebleken. Dat was ook gemakzuchtig. Men had het kunnen weten: geen enkel bondgenootschap houdt het uit wanneer één partij zich inspant en de ander toekijkt. Daar plukt de internationale gemeenschap nu de vruchten van.