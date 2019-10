Waarom mag kind van tien niet gokken in casino maar wel in game?

In één op de zes gezinnen in de gereformeerde gezindte kampt iemand met verslavingsproblemen. Dat becijferde het Kennisinstituut Christelijke GGZ afgelopen zomer.

Je zou vermoeden dat in deze eeuw, waarin slavenhandel en zelfs zwarte Piet in een kwade reuk staan, niemand nog slaaf genoemd wil worden. Toch geven mensen in het genoemde onderzoek zélf aan dat ze rond het gebruik van middelen -drugs en alcohol, of hun gedrag -gokken, eten, internet- zich niet kunnen beheersen. Ze probeerden meermalen te stoppen maar het lukte niet en daardoor raakt hun dagelijks leven ontregeld. Dan is er inderdaad sprake van verslaving.

Het rapport kwam deze week opnieuw ter sprake tijdens de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. De cijfers werden „schokkend” genoemd en de afgevaardigden drongen aan op intensieve zorg door hulpverleners uit eigen kring.

Een opvallend getal uit het rapport betreft de verslaving aan computergames. Drie op de tien ondervraagden speelt wel eens zulke games, maar hierbij is er een groot verschil tussen volwassenen en jongeren. De spelletjes zijn vooral populair bij de laatste categorie: 55 procent houdt zich ermee bezig.

Af en toe een game spelen is nog heel wat anders dan verslaafd zijn, maar uit de cijfers bleek ook dat 4 procent van de ondervraagden wel in die risicogroep valt. Dat komt precies overeen met de percentages onder niet-christelijke jongeren. Daar is veel uitgebreider onderzoek naar gedaan: uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat deze jongeren gemiddeld 23 uur per week gamen.

Game-onderzoekers gaven deze week blijk van hun verontrusting in een interview met de NOS en ze pleitten daarbij zelfs voor een verbod op games voor jongeren beneden de achttien. „We zeggen met z’n allen dat kinderen onder de achttien jaar niet naar het casino mogen. Maar we vinden het wel oké als kinderen van negen, tien of elf games spelen met die verslavende elementen. Het is echt hetzelfde. Het heeft hetzelfde effect als het gokken in een casino.”

Dat veel games zo verslavend zijn, komt door ingebouwde trucs waardoor de speler kans maakt op prijzen en beloningen. Dat gaat zo ver dat de Kansspelautoriteit spellen tegen het licht houdt en onderzoekt op deze gokelementen. Deskundigen waarschuwen dat er een generatie aankomt die straks makkelijker het casino binnenloopt of in andere vormen van gokverslaving verstrikt raakt.

Helaas ziet staatssecretaris Blokhuis weinig heil in een verbod op verslavende games voor minderjarigen. Hij denkt dat dat dweilen is met de kraan open. Opvallend, want zo mild is hij niet rond andere verslavingen. Laat Blokhuis zijn licht eens opsteken bij de Britten. Die bereiden wetgeving voor die providers dwingt tot leeftijdskeuring vóórdat iemand op zulke sites en bij deze games terecht kan. Zo’n systeem zou ook veel andere narigheid van internet kunnen indammen.