Waardering op vaderdag uit zich niet in cadeaus

Traditioneel is het in ons land op de derde zondag van juni vaderdag. Dan wordt vader in het zonnetje gezet. De samenleving staat stil bij de betekenis van het vaderschap voor hun kinderen en de invloed die vaders hebben op de samenleving.

Het vieren van vaderdag is ontstaan nadat -eerder- moederdag in gebruik kwam. Vaderdag werd voor het eerst gehouden in 1909. Sonora Smart Dodd, een vrouw uit de Amerikaanse staat Washington, wilde op die dag haar vader, William Jackson Smart, eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden doordat zijn vrouw bij de geboorte van hun zesde kind stierf. Eenmaal volwassen geworden wilde zijn dochter Sonora haar waardering laten blijken voor de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader. Daarom kwam ze met het plan om jaarlijks vaderdag te vieren.

Hoewel president Calvin Coolidge vijftien jaar later het voorstel deed om vaderdag in heel Amerika in te voeren, voelde het Amerikaanse Congres daar helemaal niets voor. Dit bestond toentertijd geheel uit mannen. Die vonden het zwaar overdreven om vaders met een speciale dag te eren. Waarom zou men dat doen? De mannen doen immers gewoon hun plicht, zo was de redenering. Pas in 1972, tijdens de regering van president Nixon, werd vaderdag in de VS een van officiële vierdagen. Inmiddels is vaderdag in veel landen een vast moment in het jaar, al verschilt de datum wel per land.

Vaderdag vaak onder de 25 euro

Is het een overbodige luxe om jaarlijks vaderdag te houden? Misschien wel als het gaat om de invulling die er vanuit de commercie aan is gegeven. Wie de reclames volgt, krijgt de indruk dat de toegenegenheid van kinderen jegens hun vader vooral vertaald moet worden in dure cadeaus. Het gevaar daarvan is dat de waardering min of meer wordt afgekocht.

Dat vader een belangrijke plaats heeft (of moet hebben) in het leven van zijn kinderen, is duidelijk. De Griekse tragediedichter Euripides schreef al: „Geen schoner erfdeel dan de zoon te zijn van een voortreffelijke vader.” De opvoeding die een vader zijn kinderen geeft, heeft invloed op hun hele verdere leven.

Maar wat is een „voortreffelijke” vader. Over het vaderschap zijn de laatste jaren tal van boeken geschreven. Veel vaders willen voorkomen hun gezin te veronachtzamen (zoals in het verleden nogal eens gebeurde). Ze willen geen autoritaire baas van het gezin zijn, zoals hun (over)grootvaders dat soms waren. De vader van nu is vooral zoekende. Hij wil aandacht en tijd aan zijn kinderen geven. Maar hoe? Daarom doen boeken over het vaderschap het goed.

Dat streven van vader is te waarderen. Als ze één ding maar niet vergeten. De vroegere radiopredikant Okke Jager zei het ooit kort en krachtig: „Alleen hij is werkelijk vader die wijst naar en uitzicht geeft op God de Vader.” Het mooiste cadeau op Vaderdag is: „Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. (3 Joh. 1:4).