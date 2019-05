VS terecht kritisch over achterblijvende investeringen defensie

De Verenigde Staten zijn niet te spreken over het bedrag dat Nederland de komende jaren wil uitgeven aan defensie. De extra investeringen op dit vlak die het kabinet eerder deze week heeft aangekondigd, zijn wat de VS betreft onvoldoende. Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, ventileerde deze mening woensdag in de Volkskrant. De NAVO-doelstelling van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) komt op langere termijn niet dichterbij, aldus de diplomaat.

Ondanks de geldinjectie komt het defensiebudget de komende jaren amper verder dan 1,3 procent van het bbp, is af te leiden uit de Voorjaarsnota. Volgens Hoekstra heeft Defensie hem laten weten dat dit percentage ook geldt voor 2024, het jaar waarin volgens afspraak de 2 procent gehaald zou moeten worden.

De relaties binnen de NAVO zijn, sinds het aantreden van president Donald Trump, gespannen. Trump heeft er tijdens NAVO-vergaderingen nooit een geheim van gemaakt dat hij het beu is dat de VS het leeuwendeel bijdragen aan de begroting van het bondgenootschap. Hij vindt dat die situatie echt moet veranderen. Al jarenlang spoort Amerika de Europese NAVO-partners aan substantieel meer bij te dragen aan de totale defensie-uitgaven. Alle NAVO-leden hebben overigens in 2014 ook afgesproken dat zij in 2024 2 procent van hun bbp aan defensie gaan besteden. Dat bevestigde premier Rutte nog in februari, toen hij in Zürich een pleidooi hield voor Europese ”Realpolitik”. „We moeten vasthouden aan deze belofte”, voegde hij er veelbetekenend aan toe.

Het verweer vanuit het Nederlandse kabinet tegen de opmerkingen van de Amerikaanse ambassadeur blijft pover. De cijfers liegen niet en maken duidelijk dat Nederland zijn verplichtingen niet nakomt.

Dat president Trump, naar verluidt, binnenskamers herhaaldelijk heeft gezegd zich desnoods te willen terugtrekken uit de alliantie, is ernstig en gevaarlijk. Er zijn mogendheden die niets liever zien dan dat de VS en Europa op defensiegebied uit elkaar worden gedreven. Tegelijk heeft de Amerikaanse president het gelijk aan zijn kant als hij Europa oproept nu eindelijk eens de gedane beloften na te komen.

Te lang heeft het oude continent geschuild onder de defensieparaplu van de VS, zonder zelf substantieel te investeren in defensie. Het is momenteel zelfs zo dat Amerika meer dan driekwart van de defensiegelden in de NAVO betaalt. Het geeft dan ook geen pas dat Europese partners enerzijds Trump beschuldigen van het aanzetten tot polarisatie terwijl ze zelf zich niet aan gemaakte afspraken houden.

Een grote natie als de VS zal altijd naar verhouding meer bijdragen aan de NAVO-begroting dan de kleinere landen in Europa. Maar de grote onevenwichtigheid waarvan al veel jaren sprake is, kan niet voortduren.

Ook liefde tussen landen kan niet van één kant komen.