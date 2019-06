Vredesplan Midden-Oosten een mislukking?

De ”deal van de eeuw” laat vermoedelijk opnieuw wat langer op zich wachten. In elk geval tot november. Dat is niets nieuws. De eeuw is nog lang en de publicatie van het langverwachte Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten is al diverse keren op de lange baan geschoven. De vraag is intussen wel hoe lang Washington met verder uitstel zijn geloofwaardigheid kan behouden.

Het had allemaal al veel eerder moeten gebeuren. De presentatie van een Amerikaanse regeling om voor eens en altijd een einde aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen te maken. Herhaaldelijk uitstel droeg er aanvankelijk mede aan bij dat het vredesplan ongekend hoopvolle proporties aannam. En uiteindelijk zelfs de benaming ”deal van de eeuw” kreeg. Inmiddels is die hoop snel aan het vervliegen.

Dit voorjaar gooiden de Israëlische verkiezingen roet in het eten. Het zou geen pas geven de electorale campagne te versmallen tot een strijd over één thema: het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat leek logisch. Achteraf gezien gingen de verkiezingen overigens feitelijk alsnog over één vraag: vóór of tégen Netanyahu. Hoe dan ook, zou de openbaarmaking van het plan na de stembusgang gebeuren.

Dat de Palestijnen van meet af aan niets in de deal zagen, vormde voor de Amerikanen geen belemmering om door te gaan met de voorbereidingen. De diplomatieke machine draaide op volle toeren. Pogingen om Europese landen achter de voorstellen –die officieel nog altijd geheim zijn– te krijgen, mislukten jammerlijk. Zelfs trouwe bondgenoot Groot-Brittannië weigerde zich achter de VS te scharen, zo lang de regeling geen uitzicht op een Palestijnse staat biedt.

De Amerikaanse diplomatieke inspanningen richten zich nu vooral op de Arabische landen. Dat is vanzelfsprekend geen vreemde gedachte, aangezien zij in meerdere of mindere mate bij het conflict betrokken zijn en deel uitmaken van de regio waar de problemen zich voordoen. Om die reden organiseert Washington volgende week een conferentie in Bahrein, om in elk geval de Arabische neuzen één kant op te krijgen.

Die conferentie is inmiddels al tot een ”workshop” gereduceerd, en zal alleen gaan over de economische aspecten van het vredesplan. Alsof met investeringen in de Palestijnse economie de achterliggende oorzaken van het conflict kunnen worden weggenomen. In Bahrein zijn de Palestijnen de grote afwezigen. En zelfs direct betrokkene Israël heeft ook deelname nog niet toegezegd.

De volledige ontvouwing van het plan wordt nu wellicht zelfs naar november verschoven, meldde de speciale Amerikaanse gezant Jason Greenblatt dit weekeinde. Officieel omdat Israël in september opnieuw naar de stembus gaat. Maar officieus rijst zo langzamerhand de vraag of de deal van de eeuw niet bezig is te verworden tot de mislukking van het decennium. Om het niet al te dramatisch te maken.