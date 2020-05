Verruimen bezoekregeling vraagt tact, geen gedram

Een paar dagen lang liet haar komst op zich wachten, maar maandag maakte hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman dan toch haar opwachting in het Tweede Kamergebouw. De expert was uitgenodigd om de volksvertegenwoordiging te kunnen bijpraten over het coronabeleid rond verpleeghuizen.

Een eerdere poging, vorige week, ketste af op een ”nee” van zorgminister De Jonge. Hij noemde Buurmans komst naar de Tweede Kamer „niet opportuun” omdat het onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen, dat mede onder haar leiding wordt uitgevoerd, toen nog niet was afgerond.

Die argumentatie rammelt behoorlijk, want deze studie is nog steeds volop gaande. Blijkbaar stond dat Buurmans komst van maandag niet langer in de weg.

Hoe dat ook zij, hoorzittingen zijn vanouds een bron van munitie voor debatten. Het kan dus niet anders of De Jonge zal bij een komend treffen met de Kamer een reeks van vragen over de verpleeghuizen op zich krijgen afgevuurd. Waaronder ook de vraag die momenteel in veler mond ligt bestorven. Per wanneer kunnen alle verpleeghuizen hun bezoekregeling weer versoepelen?

Dat is een hele indringende vraag die gepaard kan gaan met veel emoties. Zie het recente tumult in het Noord-Brabantse Best. Een protestactie, aanvankelijk gestart door één echtgenote die niet langs kon bij haar dementerende man, mondde vrijdag uit in bedreigingen aan het adres van het plaatselijke woonzorgcentrum. Die waren van dien aard dat de politiesurveillance uit voorzorg moest worden opgeschaald.

Zo’n beeld stemt treurig, want druk uitoefenen om een als te streng ervaren bezoekregeling te versoepelen, is in niemands belang. Integendeel, als het heroverwegen ervan iets vraagt, ook van de Tweede Kamerpartijen, is het evenwichtskunst. Dat volgt ook uit het betoog dat Buurman maandag hield.

Terecht roemde zij eerst de grote inzet en de talrijke creatieve vondsten van het zorgpersoneel waardoor een deel van de bezoeken met kunst en vliegwerk toch doorgang kon vinden, zij het in sterk afgeschaalde vorm. Maar ook maakte zij een pas op de plaats: welke route het virus in de onderzochte huizen volgde en wie nu wie besmette, moet nog worden getraceerd. Het is dus verdedigbaar dat het aantal verpleeghuislocaties waar sinds maandag onder strikte voorwaarden weer één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner is toegestaan voorlopig beperkt blijft tot 26.

Daar komt bij dat veel virologen een tweede coronagolf niet durven uitsluiten. En dat terwijl de piek die nu achter de rug lijkt al veel van het zorgpersoneel heeft geëist. Het bezoekbeleid opnieuw vormgeven, vergt dus een belangenafweging die complexer is dan enkele heetgebakerde lieden in Best vrijdag dachten. Er moet oog zijn voor het welzijn van de verpleeghuisbewoner en diens familie, absoluut. Maar ook voor de spankracht van de zorg op de lange termijn.