Verkondiging Bijbelse boodschap blijft kerntaak kerk

Ook de Protestantse Kerk in Nederland doet mee met de klimaatmars die op zondag 10 maart wordt gehouden, zo meldt de website van de kerk. De tekst op die site wekte aanvankelijk de suggestie dat de scriba van de Protestantse Kerk, dr. R. de Reuver, de mars zou zegenen. Navraag door het Reformatorisch Dagblad maakte duidelijk dat dit een verschrijving was. Want protestanten zegenen geen zaken of demonstraties. „We willen in een kerkdienst bidden om een zegen”, zo meldde de scriba.

Ondertussen was het zegenen van de klimaatmars al door velen gemeld en bekritiseerd. Voor sommige critici is het deelnemen van de Protestantse Kerk aan deze mars een teken dat de kerk zich steeds vaker verbindt aan allerlei politieke initiatieven. En dat terwijl de taak van de kerk de verkondiging van de gekruisigde en opgestane Christus is.

Daarbij: je verbinden aan allerlei maatschappelijke initiatieven kan ook betekenen dat je je als kerk uitlevert aan een bepaalde visie. En dat terwijl er, als het om het klimaat gaat, binnen de PKN best wel verschillend wordt gedacht.

Dr. De Reuver heeft zeker een punt als hij donderdag desgevraagd duidelijk maakt dat de kern van de verkondiging en het aandacht vragen voor de schepping elkaar niet hoeven uit te sluiten. Maar betekent dat dus dat je de zondagse klimaatmars van Milieudefensie moet steunen? Kan het niet anders?

Ook lijkt het erop dat de Protestantse Kerk bij het zich verbinden aan activiteiten wel erg kijkt naar wat momenteel in de aandacht staat. Aansluiten bij hypes is gevaarlijk. Want hypes hebben alles te maken met de tijdgeest. En die is wisselend. De kerntaak van de kerk blijft, wat er in de maatschappij ook gebeurt, het verkondigen van de Bijbelse boodschap. En ja, daar hoort zorg voor de schepping zeker bij. Zoals zo veel andere dingen.

Het verleden kan wat dat betreft een waarschuwing zijn. In de jaren tachtig bijvoorbeeld was er in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk nogal wat verschil van mening over de massale demonstraties tegen de eventuele plaatsing van kruisraketten in Nederland. Ook toen werd gewaarschuwd tegen een te nauw aanschurken tegen de tijdgeest waardoor de kerntaak van de kerk in de knel zou kunnen komen.

Het is trouwens goed dat de Protestantse Kerk de verschrijving op haar website over het (in)zegenen van de klimaatmars heeft veranderd in het bidden om een zegen. Bidden om een zegen is zeker niet verkeerd. Omdat aan Gods zegen alles gelegen is. Maar die zegen mag nooit geclaimd worden voor de eigen groep of het eigen gelijk. Als de Heere aan Mozes instructies geeft over het uitspreken van de hogepriesterlijke zegen (Numeri 6) zegt Hij erbij dat de priesters de zegen op het volk mogen leggen, maar dat Hij het Zelf is Die zegent.

De zegen is vóór mensen. Maar ze blijft van God.