Verhaal van Baudet schiet tekort

Over de verkiezingsoverwinning van FVD zal in de media nog wekenlang worden geschreven. Talloze benaderingen zijn daarbij reeds gekozen en een veelheid van invalshoeken zal nog volgen. Begrijpelijk, want de plotselinge opmars van deze politieke beweging kent vele aspecten.

Eén verklaring die regelmatig terugkeert, is dat Baudet zoveel kiezers trok doordat hij „een groot verhaal” wist te vertellen. Dat dit verhaal, qua feitelijke basis, op allerlei punten rammelt, doet volgens deze analisten amper ter zake.

Wat telt, is dat moderne burgers behoefte hebben aan een meeslepend betoog over waar wij vandaan komen, waar we nu staan, en waar we naartoe gaan. Baudet levert dat. We komen uit de Europese oertijd, waarin mensen na het vellen van mammoeten „de meest hoogstaande cultuur ontwikkelden die op aarde ooit bestaan heeft”. De cultuur van Rembrandt, Beethoven en Shakespeare. Om de teloorgang van die cultuur te voorkomen, moeten we ons te weer te stellen tegen massa-immigratie, klimaathysterie en zelfhaat. Daarna openen zich weer de wijdse perspectieven van een wederopstanding van onze superieure beschaving.

Hoewel zeker niet de enige verklaring voor de winst van FVD, kan het uitdragen van dit „grote verhaal” zomaar van flinke invloed geweest zijn op het succes van Baudet. En als dit zo is, valt ook gemakkelijk te begrijpen waarom tevens een partij als GroenLinks vorige week zetels won. Ook Klaver onderscheidt zich immers door een narratief dat ons optilt boven ons alledaagse, individuele leventje. Wij mensen hebben de verheven roeping om door onze leefwijze en onze politieke activiteiten klimaatverandering tegen te gaan en de planeet aarde van de ondergang te redden.

Tot zover een mogelijke verklaring voor het succes van FVD. Rest voor christenen de vraag wat zij met Baudets verhaal aan kunnen. Op de keper beschouwd: niet zoveel. Zeker, het bevat hier en daar nuttige correcties op het links-progressieve verhaal dat jarenlang het publieke debat in Nederland domineerde. In essentie blijft het echter een eenzijdige, mensverheerlijkende en povere boodschap.

Een narratief dat bovendien niet kan tippen aan het Bijbelse verhaal, dat een veel omvattender en diepgaander verklaring biedt van waar wij mensen vandaan komen, waar we staan en waar we naartoe reizen. Het is een verhaal dat al sinds het ontstaan van de mensheid op aarde de ronde doet. Een verhaal over een door eigen schuld uit het paradijs gevallen, zondig mensengeslacht. Over een Verlosser die tegelijk Dienaar en Koning is. En over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.

Het is een verhaal dat bovendien niet door mensen is verzonnen, maar dat ons van buiten onze aardse werkelijkheid wordt aangereikt als zijnde veel meer dan slechts een verhaal; als dé waarheid over ons leven. Een waarheid die geloofd wil worden.