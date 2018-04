Verbeteren verpleeghuiszorg zal De Jonge nog genoeg hoofdbrekens kosten

Voordat hij politiek actief werd, was de huidige VWS-minister De Jonge (CDA) leerkracht op de Da Costabasisschool in Rotterdam-Zuid. Daar herinneren ze zich hem als een schoolmeester met veelzijdige gaven. Onder meer het spelen van de sinterklaasrol op 5 december lag De Jonge goed. Zelfs zo goed dat de school hem, toen hij al wethouder was, vroeg nog een keer terug te keren als inval-goedheiligman.

Wie De Jonge als minister volgt, zou zomaar op de gedachte kunnen komen dat premier Rutte hem voor zijn derde kabinet eveneens de sinterklaasrol heeft toebedeeld. Zo mag hij als verantwoordelijk bewindsman voor de verpleeghuiszorg miljoenen extra uittrekken voor deze sector; in 2021 en daarna zelfs oplopend tot een bedrag van 2,1 miljard euro per jaar. Of hij zijn ministerschap ook kan afsluiten als een gulle gever die louter applaus ten deel valt, is echter de vraag. Het beschikbaar komen van deze extra middelen is niet zijn verdienste, maar die van een vorige VWS-bewindsman, Van Rijn. Nog afgezien daarvan zal de Tweede Kamer De Jonge vooral afrekenen op de vraag: Heeft dat geld aantoonbaar geleid tot een betere ouderenzorg?

Als gevolg van het saneringsbeleid van Rutte II staan veel verpleeghuizen er niet bijster florissant voor. Ter illustratie: 39 procent van de instellingen was in 2016 verliesgevend; 9 procent meer dan in 2015. Veel huizen worstelen daarnaast met een hoge werkdruk en een negatief imago op de arbeidsmarkt, waardoor het aantrekken van nieuw personeel op zijn zachtst gezegd geen sinecure is.

Het is dus een illusie om te denken dat elk verpleeghuis het extra geld dat het er in deze kabinetsperiode bij krijgt alleen hoeft aan te wenden voor kwaliteitsverbetering. Voor sommige instellingen heeft het plegen van achterstallig onderhoud prioriteit.

Wat De Jonge vooral te doen staat, is zorgen dat de staartgroep van zwak presterende verpleeghuizen aan het eind van zijn ambtstermijn zo klein mogelijk is. Twijfelachtig is echter hoeveel invloed hij daarop heeft. Bewaken dat de geldstromen de juiste route nemen, vergt immers een samenspel van meerdere organisaties. De zorgkantoren moeten erop toezien dat verpleeghuizen de extra budgetten allereerst inzetten voor meer en beter personeel, maar mits goed gemotiveerd mogen instellingen daar weer van afwijken.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet bewaken dat de kwaliteitsplannen van de huizen garant staan voor meer empathische, liefdevolle zorg. Maar zorgde uitgerekend de handhavingscultuur van deze toezichthouder er niet voor dat verpleeginstellingen vooral veel gewicht zijn gaan toekennen aan regeltjes over de hygiëne, het rondbrengen van medicijnen en het op de juiste temperatuur bewaren van maaltijden?

Het dinsdag gepresenteerde plan roept kortom vragen op. Reden genoeg dus voor De Jonge om de Kamer snel te verhelderen wat hem precies voor ogen staat.