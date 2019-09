Verbeteren slagvaardigheid IND hoeft te wachten tot campagnetijd

Zo gaandeweg de rit, als de tweede helft voor de coalitiepartijen is begonnen, voltrekt zich doorgaans een gebruikelijk tafereel. Politici beginnen hardop na te denken over oude of nieuwe wensen die vanwege het regeerakkoord in de lopende kabinetsperiode niet meer zijn te realiseren, maar waarover wij, kiezers, in een later stadium des te meer van hen zullen horen. Wanneer? Tijdens de campagnetijd.

Je zou het dagdromen kunnen noemen, alhoewel die term misschien net iets te veel van de politieke bijbedoelingen verhult.

Neem de droom van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over de vrijheid van onderwijs: elk kind moet welkom zijn op die school waar het het liefste heen wil. Vooralsnog lijkt hij geen haast te hebben om de onderwijsvrijheid in te perken, maar zijn intentie lijkt duidelijk: na de zomer van 2020 gaat de VVD zich hardop uitspreken voor de invoering van een acceptatieplicht in het bijzonder onderwijs.

In de nieuwste uitgave van het blad Groen, het kwartaalblad van de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, pleit Kamerlid Joël Voordewind ervoor om het beoordelen van asielverzoeken weg te halen bij de IND. Deze dienst zou volgens Voordewind onvoldoende in staat zijn haar werk onafhankelijk uit te voeren. „Het is tijd om nu stappen te zetten”, valt in het artikel te lezen, maar binnen de ChristenUnie werd maandag benadrukt dat de ideeën uit het artikel vooral zijn bedoeld als bouwstenen voor het komende verkiezingsprogramma en als aanzetten voor een intern partijdebat.

Is het IND-voorstel daarmee eveneens een kwestie van politieke dagdromerij?

Helder is dat de huidige positionering van de dienst binnen het ministerie van Justitie de ChristenUnie niet bevalt. En dat de partij wil wachten met het ter discussie stellen daarvan tot de campagnetijd is aangebroken. Die keus is verdedigbaar, maar daarbij past wel een kanttekening.

Recente onderzoeksrapporten van de commissie-De Leeuw en de commissie-Van Zwol over de IND waren kritisch van toon. Beide studies mondden uit in aanbevelingen die er onder meer toe moeten leiden dat de duur van asielprocedures beter moet worden bewaakt.

Het is daarom zeker geen onbelangrijke bijkomstigheid dat zo’n beetje de hele Tweede Kamer, de ChristenUnie incluis, vorige week na Prinsjesdag aandrong op een parlementair onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties van de overheid die het zicht op de menselijke maat zouden zijn kwijtgeraakt.

Hier ligt voor alle partijen een uitgelezen kans om ook de IND bij die studie te betrekken. Welke verbeterslagen kunnen er al op korte termijn worden afgedwongen en gemaakt?

De discussie over de onafhankelijkheid van de IND kan wachten tot na de zomer van 2020. Alles wat voor die tijd kan worden gedaan om de slagvaardigheid van de organisatie te verbeteren, is winst.