Utrecht, het motief en de campagne

Drie doden, vijf gewonden. Het is de trieste balans van een maandag vol angst en verdriet. In een tram in Utrecht schiet een man op medereizigers. Na een intensieve klopjacht is de dader gepakt. Het is bekend wie hij is en waar hij vandaan komt. Ook is bekend dat hij een lang strafblad had. Maar of Nederland nu ook getroffen is door terreur, door moslimterrorisme, is nog steeds niet helemaal duidelijk.

En dat terwijl er maandag, onder andere door premier Rutte, al snel zware woorden werden gesproken over een aanval op de democratie en de open, Nederlandse samenleving. Gaandeweg zwakten betrokkenen hun woorden wel iets af. Een terroristisch motief lijkt waarschijnlijk, maar ook andere oorzaken waarom Gökmen T. in de Utrechtse tram om zich heen schoot worden nog steeds niet uitgesloten.

De minister-president is er, nadat buurlanden getroffen werden door terreur, steeds duidelijk over geweest dat het eigenlijk niet de vraag is of, maar wanneer ook Nederland door terrorisme getroffen zou worden. Het leek er maandag op dat hij zich al had neergelegd bij het feit dat die terreur nu werkelijk binnen de Nederlandse grenzen gearriveerd was.

De woorden over een mogelijke terreuraanslag zijn opvallend. Meestal doen bestuurders er alles aan om die woorden in een crisis niet te hoeven spreken om de angst in de samenleving niet onnodig aan te wakkeren. Het is niet ondenkbaar dat de premier, bijna letterlijk aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen, de vlucht naar voren wilde maken. Door het woord terreur te noemen, heeft hij in ieder geval voorkomen dat hij door andere politici beschuldigd kan worden de ernst van de situatie te hebben willen afzwakken.

Het Openbaar Ministerie denkt nog steeds in de richting van terrorisme, zo maakte het dinsdag duidelijk. Eerder werd gedacht dat de oorzaak van de schietpartij mogelijk ook gezocht moest worden in relatie- of familieproblemen. Discussies over het motief van de schietpartij doen trouwens niets af aan het verdriet en de pijn van de nabestaanden. Bij hen is er vanaf afgelopen maandag een permanente lege plaats in gezin of familie. Zij hebben niets aan speculaties.

Ondertussen is het woensdag verkiezingsdag. De politieke partijen hebben hun campagneactiviteiten versoberd. Terecht wordt door politici uit de breedte van het politieke spectrum gesteld dat het nu niet de tijd is om meningsverschillen uit te vergroten maar om elkaar vast te houden. Het is te hopen dat politici beseffen dat dit laatste niet alleen geldt in tijden van crises. Wat dat betreft, is het niet fraai dat de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, maandagavond al een oproep deed de immigratie te stoppen. Alsof dat de oplossing is voor alle problemen. Politici moeten, zeker aan de vooravond van verkiezingen, beseffen dat niemand er bij gebaat is dat de angst in de maatschappij wordt aangewakkerd.