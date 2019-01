Uitstel van brexit lijkt nu verstandig

Het lag voor de hand dat de Britse regering de stemming over het brexitplan zou verliezen. Maar dat dit verlies zó groot zou zijn, hadden vermoedelijk zelfs de grootste tegenstanders niet durven hopen. Historici gaan terug naar 1924 om een grotere vernedering van de premier aan te wijzen.

Twee van de drie parlementsleden stemden tegen; nog geen derde van het Lagerhuis stemde voor. Een groot deel van de Conservatieve partij liet de eigen premier in de steek. De fractie telt 317 mensen, terwijl het brexitplan slechts de steun van 202 leden kreeg.

Deze aantallen zijn bijna een kopie van de stemmingsuitslag half december over het leiderschap binnen de Conservatieve partij. Toen kreeg May het vertrouwen van 200 van haar partijgenoten, terwijl 117 leden haar weg wilden hebben. In al die weken heeft ze dus niet meer dan twee tegenstanders overtuigd.

In december stelde May deze stemming uit omdat ze toen al een groot verlies vreesde. Ze had gehoopt op toezeggingen vanuit de Europese Unie die twijfelaars zouden overhalen. Achteraf had ze zich die moeite beter kunnen besparen.

De toezeggingen uit de EU zijn niet gekomen. De brief van de EU-voorzitters Juncker en Tusk van maandag was op zijn best een welwillende toelichting. Op dat moment had iedereen zich al zo diep ingegraven, dat die weinig mensen meer uit hun schuttersputje kon lokken. Om overtuigend te zijn, had die brief er half december al moeten liggen. Als de EU-leiders echt hadden gewild dat dit voorstel werd aangenomen, hadden ze zich dan niet meer beschikbaar kunnen stellen voor de Britse media om dit plan te verdedigen? Premier May moest nu in haar eentje de kastanjes uit het vuur halen.

Oppositieleider Corbyn heeft een motie van wantrouwen ingediend. Die wordt woensdag besproken. Met een beetje geluk kan die de regering echter veel goed doen. De sfeer in de Conservatieve regeringspartij wordt al dertig jaar vergiftigd door Europa. Maar ook de radicale brexiteers die May dinsdagavond in de kou lieten staan, zullen niet willen dat de regering ten val komt. Zoals het er nu uitziet, krijgt May de steun van vrijwel alle Conservatieven en de Noord-Ierse DUP. Dat is voldoende om te overleven. Tegelijkertijd is dit trouwens een minimale meerderheid.

Vanaf donderdag zal de kwetsbare May verder regeren en zich de vraag stellen: hoe nu verder op de 71 dagen naar 29 maart? Het zal niet lukken haar voorstel te repareren en het opgepoetste verhaal alsnog door het Lagerhuis krijgen. Maar de EU zal niet beschikbaar zijn om over een totaal nieuw plan te onderhandelen.

Het lijkt verstandig als Londen eerst een paar maanden uitstel vraagt voor het vertrek uit de EU. Dat houdt in dat de Britten weer meedoen aan de Europese verkiezingen. En daarmee weten ook de partijen wat hen te doen staat: kandidaten zoeken voor het Europees Parlement.