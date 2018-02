Uitstel Lelystad Airport: tijd voor bezinning op groei luchtverkeer

Regeren is vooruitschuiven. Deze variant op de uitspraak ”regeren is vooruitzien” ontlokt veel mensen een glimlach. Het is kennelijk herkenbaar. Problemen kun je oplossen, maar je kunt ze ook vooruitschuiven. In de hoop dat in de toekomst omstandigheden zo zijn gewijzigd dat een oplossing bredere acceptatie krijgt. Maar meestal lijdt degene die het besluit tot vooruitschuiven neemt wel gezichtsverlies. Bovendien zijn degenen die belang hebben bij een snelle beslissing vaak niet blij met uitstel. Degenen die daar wel belang bij hebben, kunnen even opgelucht ademhalen.

Al deze elementen kwamen woensdag om de hoek kijken bij het besluit van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om het uitgebreide vliegveld in Lelystad niet open te stellen in 2019, maar zeker een jaar extra tijd te nemen om meer onderzoek te doen naar geluidsoverlast.

Eerder toonde van Nieuwenhuizen zich vastberaden en hield ze vast aan de oorspronkelijke openingsdatum in 2019. Woensdag moest ze haar verlies nemen. Binnen de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bestaat nog geen overeenstemming. Tot ongenoegen van VVD en CDA stelde ChristenUnie-Kamerlid Bruins enkele weken geleden voor om de opening uit te stellen. Hij vond dat er recht gedaan moet worden aan de zorgen van mensen die in de buurt van de nieuwe vliegroutes wonen.

Het uitstel kan natuurlijk niet losgezien worden van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Onder de bevolking bestaat veel onrust. En een besluit waarbij inwoners van veel dorpen, steden en natuurgebieden overlast krijgen van laagvliegende vliegtuigen, is niet goed voor de populariteit van de partijen. In de wandelgangen van het Binnenhof wordt die koppeling met de verkiezingen nadrukkelijk gelegd.

Maar vergeten politici dan niet te gemakkelijk dat er volgend jaar weer verkiezingen zijn? Dan voor de Provinciale Staten en voor het Europees Parlement. Over een jaar komt de coalitie voor dezelfde vragen te staan.

Toch kan de factor tijd wel helpen. Het komende jaar kan namelijk alles worden gedaan om het vertrouwen van met name bewoners terug te winnen. Er ging de afgelopen tijd veel mis. Van foute berekeningen in de geluidscijfers tot gebrekkige informatie rond de nieuwe vliegroutes. Ook kan het komende jaar een stevige aanzet worden gegeven voor een andere verdeling van het luchtruim, zodat vliegtuigen minder boven woon- en natuurgebieden hoeven te vliegen.

Maar de politiek kan het komende jaar ook gaan gebruiken voor een meer fundamentele bezinning op de groei van het luchtverkeer in Nederland. Nog maar enkele weken geleden presenteerden bewonersgroepen rond Schiphol een realistische nota waarin staat dat het einde van de groei van Schiphol en Lelystad in zicht komt. En dat één of meer landingsbanen op een kunstmatig eiland voor de kust daarvoor een oplossing kunnen bieden. Regeren is vooruitzien.