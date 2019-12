Uitspraken voorman FDF zijn fout en doen boeren groot onrecht

De acties van boeren om aandacht te vragen voor hun problemen, waren een groot succes. Toen ze in lange files met tractoren naar het Malieveld in Den Haag reden, ging er een golf van sympathie door het land. Het was ronduit knap hoe ze ook stedelingen die niet zoveel hebben met het boerenbedrijf voor hun zaak wisten te winnen. De verhalen waren authentiek, de klachten oprecht.

De sympathie bleef tot verleden week de voorman van de meest militante actiegroep onder de boeren, voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF), tijdens een protest op het provinciehuis in Den Bosch over de Tweede Wereldoorlog begon. Je hoeft geen historicus of socioloog te zijn om te weten dat het bij ieder protest waar een vergelijking wordt getrokken met de Tweede Wereldoorlog fout gaat. En Van den Oever maakte het wel heel bont met zijn vergelijking tussen de boeren in Nederland en de Joden aan de vooravond van en tijdens de oorlog. Net als voor de Joden toen, dreigde nu voor de boeren als bevolkingsgroep decimering, zei hij. En als klap op de vuurpijl vertelde hij zijn publiek in Den Bosch dat hij het niet voor niets zei, maar opdat niemand later kon zeggen: „Wir haben es nicht gewusst.”

Dit is niet zomaar populistische rethoriek, dit ruikt naar demagogie. Iedereen met enig historisch besef zou zich verre houden van dit soort uitspraken. Al was het alleen maar omdat helder is dat de publieke opinie wel kantelen moet als zulke dingen worden gezegd. En dan hebben we het nog maar niet over piëteit voor slachtoffers en nabestaanden van toen.

Net toen iedereen dacht dat het niet erger kon, wist FDF het zondag toch nog erger te maken. De actiegroep bood excuses aan voor het feit dat mensen zich door de uitspraken van Van den Oever gekwetst voelden. Maar de uitspraak zelf werd niet teruggenomen. En dat is ernstig.

Van den Oever en zijn actieclub hebben het voor elkaar gekregen dat de protesten van boeren en boerenorganisaties niet meer draaien om de situatie waartegen ze protesteren, maar om de zeer ongelukkige uitspraak van een voorman. Dat is kwalijk en daarmee doet hij agrariërs in het hele land, van Groningen tot Maastricht, groot onrecht. Media duiken op de paar zinnen die Van den Oever uitsprak in het Brabantse provinciehuis. En politici die niet zoveel betrokkenheid hebben op veehouders en landbouwers hebben nu een prachtig excuus om de protesten van alle boeren naast zich neer te leggen.

Gelukkig hebben diverse boerenorganisaties de uitspraken van Van den Oever scherp veroordeeld. Maar dat is niet genoeg. De FDF moet excuses maken voor de foute uitspraken van Van den Oever. En Van den Oever zou op zijn beurt eens moeten nadenken over de vraag of hij nog wel de man is die de boeren in Nederland verder kan helpen.

