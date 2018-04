Uiterste voorzichtigheid Israël geboden bij protesten Gaza

Opnieuw is de situatie in Israël zeer explosief. Sinds verleden week zijn er massale protesten van Palestijnen in Gaza aan de grens met Israël. De terreurorganisatie Hamas, die de Gazastrook bestuurt, heeft tot 15 mei massale protesten georganiseerd onder de naam ”Mars van de terugkeer”. Palestijnen in de kustenclave worden door Hamas aangezet om in drommen naar de grens met Israël te komen en te eisen dat de Palestijnen die in 1948, bij de vestiging van de staat Israël, van hun land verdreven zijn, terug mogen keren. Dat recht op terugkeer zou volgens de Palestijnen niet alleen moeten gelden voor hen die destijds verdreven werden, maar ook voor hun nakomelingen. Het is een eis die Israël nooit kan inwilligen omdat het gaat om miljoenen mensen die de Joodse staat, bij opname, totaal zullen ontwrichten.

Israël heeft zich, uit angst voor onbeheersbare chaos, uiterst goed voorbereid op de Palestijnse protesten, die weken moeten gaan duren. Het land vreest massale marsen naar de grens van tienduizenden burgers meer dan wat ook. Als de massa namelijk door het grenshek heen breekt, rest Israël niets anders dan geweld te gebruiken dat ontelbaar veel Palestijnen het leven zal kosten. Verleden week kwam het niet tot een doorbraak, maar lieten wel zeker 15 Palestijnen het leven en raakten zo’n 1500 anderen gewond. Het trieste is dat Hamas niets geeft om mensenlevens en de doden gebruikt als propagandamateriaal om de wereld te laten zien hoe gewelddadig Israël is. En nogal wat westerse media gaan in dat ”frame” mee, om over de media in Arabische landen nog maar niet te spreken. Tot de tanden bewapende Joodse soldaten die onschuldige burgers doodschieten; het zijn exact de beelden die terroristen graag de wereld over zien gaan.

Tot 15 mei, rond de viering van zeventig jaar Israël, zullen er marsen worden georganiseerd. Vooral op de vrijdagen, de dagen van gebed voor moslims, zijn de protesten het grootst.

Intussen heeft Israël al gezegd geen onafhankelijk onderzoek te zullen toestaan naar de onlusten die net voor Pasen leidden tot de doden. Dat lijkt niet sterk, maar Israël weet uit ervaring dat onafhankelijke onderzoeken als het om de Joodse staat gaat, nooit echt onafhankelijk zijn. Het vertrouwen van Jeruzalem in de VN is minder dan nul. En niet ten onrechte.

Tegelijk moet Israël zichzelf voortdurend de vraag stellen of het echt alles doet om doden en gewonden te voorkomen. De uitdaging waarvoor het leger zich gesteld ziet, is enorm, om niet te zeggen onmogelijk. En toch heeft de Joodse staat de morele plicht om alles op alles te zetten om zowel de veiligheid van de eigen burgers als die van Palestijnen te waarborgen.

Dat is makkelijk opgeschreven. En het is niet zelden uiterst moeilijk in de praktijk te brengen. Maar toch geldt ook hier het Joodse gezegde dat wie een mensenleven redt, de wereld redt, en wie een mensenleven verliest, de wereld verliest.