Uiteindelijk gaat het bij Kerst om één ding: er is een Kind geboren

Ondanks de secularisatie blijft Kerst voor bijna iedereen een bijzonder feest. Miljoenen mensen genieten van de vrije dagen, van de gezelligheid en doen zich te goed aan allerlei lekkernijen en culinaire hoogstandjes.

Daarmee is dan ook zo ongeveer de invulling van het kerstfeest omschreven. Veel mensen bekommeren zich nauwelijks om hetgeen waar het uiteindelijk bij Kerst om gaat. Ja, heel vaag weten ze nog wel iets over een hulpeloos kind, geboren in een stal. Wie het niet weet, wordt er wel opmerkzaam op gemaakt door de kerststalletjes in winkel- en tuincentra.

De theoloog-dichter Willem Barnard schreef jaren geleden al: „Ons kerstfeest is verliederlijkt en verliefelijkt.” Veel christenen zullen dat beamen. Ze maken zich zorgen over de verplatting en vercommercialisering van het kerstfeest. Daar is ook zeker reden toe. De verplatting is hoorbaar wanneer men door een winkelcentrum wandelt en kerstmuziek hoort. Daarmee probeert de commercie een sfeer te creëren waarin men diep in de buidel tast. En dat is dit jaar ook weer gelukt. De pinapparaten waren de achterliggende dagen zwaar belast.

De viering van Kerst: tussen leer en sfeer

Ook binnen christelijke kring is het gevaar groot dat het meer om de kerstsfeer dan om de kerstboodschap gaat. Natuurlijk is er niets tegen kerstbijeenkomsten voor kinderen, jongeren, ouderen enzovoort.

Er is er ook niets mis met het feit dat in gezinnen het kerstfeest beleefd wordt als een bijzonder moment. Dat er daarbij wordt gezorgd voor gezelligheid en sfeer, is prima. Het is juist te waarderen als er in het drukke, jachtige bestaan tijd is voor elkaar en voor een goed gesprek. Maar ook daar mag de boodschap van Kerst niet naar de achtergrond verdwijnen. Juist op die dagen is er de gelegenheid om binnen de intieme familiekring elkaar de vraag te stellen wat het kerstfeest heel persoonlijk voor elk gezinslid betekent.

Evenzo is Kerst een goede reden om evangelisatiebijeenkomsten te beleggen. Daardoor kunnen mensen die de kerk eigenlijk nooit vanbinnen zien, in aanraking komen met de unieke en blijde boodschap dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren te redden. Maar dan moet het daar wel om gaan en niet primair om de warmte en de gezelligheid, al is zeker waar dat eenzamen en daklozen daar naar hunkeren.

Bij alle activiteiten moet voorop staan dat om de zonde en het kwaad dat mensen hebben aangericht God Zijn Zoon naar de aarde zonde. In een wereld die van Hem niets wilde weten, kwam Hij om licht en verlossing te brengen. De Heilige kwam in deze onheilige, bedorven wereld om heil te brengen.

Wie daarover nadenkt zal beseffen dat Kerst een heilig feest is. Die durft dan ook niet mee te werken aan verplatting van dit bijzondere moment in het kerkelijk jaar. Komt, verwondert u hier, mensen.