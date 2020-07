Twitterhack is met een sisser afgelopen

Twitter is een bijzonder medium. Toen het nog in de kinderschoenen stond, werd dit sociale medium vaak afgedaan als zinloos tijdverdrijf. Maar intussen is het uitgegroeid tot een toonaangevend kanaal waar opinieleiders, journalisten en politici, al of niet in hoofdletters, hun gewichtige boodschappen verspreiden. Sommige mensen zijn, bij wijze van spreken, in staat om met 280 tekens een Derde Wereldoorlog te ontketenen.

Zo denkbeeldig is dat overigens niet. In september 2017 twitterde president Trump bijvoorbeeld over de gespannen verhouding van de VS met Noord-Korea: „(...) dan hebben we geen andere keuze dan Noord-Korea totaal te vernietigen.” In 2016 liep het bijna uit de hand toen de Pakistaanse minister van Defensie reageerde op een nepbericht en twitterde: „(...) Israël vergeet dat Pakistan ook kernwapens bezit.”

Daarmee is het sociale medium meer dan een enorme megafoon om boodschappen over de hele aardbol te verspreiden. Onbeheerst gebruik ervan door een wereldleider kan zomaar de lont in het kruitvat zijn. Daarbij heeft dit kanaal iets onaangenaams: Twitter dwingt de gebruiker om kort en krachtig te communiceren en dan wordt de boodschap meestal zwart-wit.

Tegen deze achtergrond is de inbraak in de computersystemen van Twitter niet zomaar een incident. Het liep met een sisser af –voor zover we nu weten– maar de hack van woensdagavond had dramatische gevolgen kunnen hebben. De inbreker(s) hadden het gemunt op in totaal 130 personen en ze slaagden erin een deel van deze Twitteraccounts binnen te dringen. Daarna konden ze tweets verzenden uit naam van enkele hoge politici en grote bedrijven, zoals Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama, Michael Bloomberg en de bazen van Apple, Tesla en Amazon. Ze kónden het niet alleen, ze déden het ook. Het was de inbrekers kennelijk slechts te doen om geld maar in feite hadden ze daarmee hun vingers aan de knop waarmee ze ook grote economische schade of heftige conflicten konden veroorzaken.

Elke gebruiker van sociale media weet langzamerhand wel dat er risico’s aan verbonden zijn. Toch beseffen weinig mensen hoe desastreus de invloed van zulke kanalen kan zijn. Je moet er niet aan denken dat Russische hackers bij Twitter binnendringen op de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook de stroom aan verwarrende berichten rond corona toont aan dat media de wapens van de 21e eeuw zijn en het geopolitieke krachtenveld beïnvloeden. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij deze media om de beveiliging op het allerhoogste niveau te houden. Bij Twitter bleek opnieuw dat de mens de zwakste schakel is in het geheel. Dat geldt niet alleen voor deze mediabedrijven zelf, maar ook bij het zenden en ontvangen van de boodschappen. Er is wijsheid en matigheid nodig om te voorkomen dat mensen berichten klakkeloos verzenden, doorsturen of voor waar aannemen.