Trump zou Khashoggi-tape misschien toch moeten beluisteren

Nee, Donald Trump wil de Turkse geluidsopname van de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi niet beluisteren. Hij is volledig op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken in het onderzoek naar de moord op de verslaggever, vorige maand in het Saudische consulaat in Istanbul. Bovendien, zei de president, „ik weet alles wat er op die tape staat zonder dat ik het hoef te horen. Het is zeer wreed en verschrikkelijk.”

Volgens degenen die de opnames wél hebben beluisterd, is het inderdaad beslist geen aanrader om kennis van de laatste ogenblikken van Khashoggi te nemen. Gesteld dat de fragmenten authentiek zijn, maar daar twijfelt noch de Turkse regering, noch de Amerikaanse inlichtingendienst CIA aan.

Het zou Trump wel kunnen helpen om eindelijk een ferm standpunt ten aanzien van de inmiddels slepende kwestie in te nemen. Het Witte Huis heeft echter nog geen definitieve conclusie getrokken over de vraag wie nu precies voor de dood van Khashoggi verantwoordelijk moet worden gehouden. Daarvoor zijn nog te veel vragen onbeantwoord, aldus Washington.

Trump wil niet naar Khashoggi-tape luisteren

Trump hamert er vooral op dat de strategische relatie tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten behouden moet blijven. Een bondgenoot val je niet zomaar af, aldus de president. Dat is vanzelfsprekend een nobel streven. Er zijn genoeg partijen in het Midden-Oosten –neem diverse Koerdische milities in Syrië en Irak– die minder zeker van eerder toegezegde Amerikaanse steun zijn.

De bewijzen dat de Saudische machthebbers achter de moord op Khashoggi zitten, stapelen zich echter met de dag op. De CIA heeft inmiddels geconcludeerd dat kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) rechtstreeks opdracht tot de liquidatie van de journalist heeft gegeven. Dat bracht in elk geval vicepresident Mike Pence er afgelopen weekeinde toe om in de marge van een Azië-top in Papoea-Nieuw-Guinea nogmaals te benadrukken dat de Verenigde Staten alle betrokkenen bij de moord ter verantwoording zullen roepen.

Trump wil daar nog niet op vooruitlopen. Op zijn vroegst dinsdag komt het Witte Huis met een rapport waaruit moet blijken wie de Amerikaanse regering verantwoordelijk houdt voor de moord. De grote vraag is welke vervolgstappen de president op basis van die conclusies zal zetten.

In Saudi-Arabië wordt –na wekenlang gedraai over de toedracht rond de dood van Khashoggi– bij hoog en laag volgehouden dat MbS niet op de hoogte was van een missie om de verslaggever ter dood te brengen. Dat zou betekenen dat er achter de koninklijke Saudische schermen van de macht iets grondig mis is.

De CIA beweert echter precies het tegenovergestelde: de kroonprins gaf zelf opdracht. Als Trump aan die conclusie van zijn eigen inlichtingendienst voorbijgaat, is het de vraag wie er dan uiteindelijk een probleem heeft.