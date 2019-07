Trump gooit olie op het vuur met schofferen Congresleden

Het was een weinig verheffende vertoning de afgelopen dagen in Washington. President Donald Trump schoffeerde zondag een viertal vrouwelijke –niet-blanke– Congresleden. Op zijn gebruikelijke manier: via Twitter. De parlementariërs hadden in het Congres verslag uitgebracht van hun bezoek aan Amerikaanse detentiekampen voor migranten aan de grens en getuigd over de in hun ogen mensonterende omstandigheden daar.

Dat zinde Trump bepaald niet. „Het is zo interessant om te zien hoe ‘progressieve’ Democratische Congresleden, die oorspronkelijk komen uit landen waarvan de regeringen een complete en totale ramp zijn (...) nu luidkeels en boosaardig de bevolking van de Verenigde Staten vertellen hoe deze regering moet worden gerund”, liet het staatshoofd de wereld weten.

De president vond de uitlatingen van het viertal niet alleen interessant; hij had ook een duidelijke boodschap voor ze. Kort gezegd: Ga terug naar de plaatsen waar je vandaan komt, help daar de puinhoop opruimen, en kom dan terug om ons te vertellen hoe het moet.

Het Republikeinse Congreslid Andy Harris deed nog een zwakke poging om Trump te verdedigen. De woorden van de president waren niet racistisch van toon, probeerde de parlementariër. En misschien bedoelde hij alleen maar te zeggen dat ze terug moesten gaan naar hun kiesdistrict of hun buurt.

Dat gelooft natuurlijk niemand. En terecht.

Het tekent weer eens de manier waarop Donald Trump met kritiek op zijn beleid omgaat. Die reageert hij af op de persoon, en in bewoordingen die weinig meer met fatsoen te maken hebben. Voormalig presidentskandidaat Mitt Romney zei het nog netjes: „Mensen kunnen van mening verschillen over politiek en beleid. Maar Amerikaanse burgers vertellen dat ze terug moeten naar waar ze vandaan komen, gaat over de grens.”

Dat hadden die vier parlementariërs ook wel in de gaten. En dus stalden zij het hun aangedane onrecht maandagavond met verve uit tijdens een gezamenlijke persconferentie. Inclusief een les over blank nationalisme, racisme en xenofobie. En een oproep om Trump af te zetten, op de koop toe. Dat ging ook niet over de inhoud van het beleid. Maar eerlijk is eerlijk, ze hadden alle munitie ook op een presenteerblaadje aangereikt gekregen.

De reactie van Trump? Als je hier niet gelukkig bent, moet je vertrekken.

Het land waar ik vandaan kom, is de VS, was de eerste reactie van Alexandria Ocasio-Cortez, een van de aangevallen vrouwen. Zou Trump dát misschien bedoeld hebben met zijn oproep om terug te gaan naar het land waar je vandaan komt? Terug naar dat ándere Amerika, dat zich binnen de grenzen van diezelfde Verenigde Staten bevindt? Dat zou nog veel zorgwekkender zijn. Over polarisatie gesproken.

Democraten laken aanval Trump