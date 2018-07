Trump en Rohani moeten toon eerst eens wat matigen

Dat Donald Trump zich graag van Twitter bedient om zijn mening wereldkundig te maken, is inmiddels genoegzaam bekend. Als de Amerikaanse president echter hoofdletters in zijn tekstberichten gaat gebruiken, moeten we misschien net iets beter opletten.

Dat is precies wat Trump zondag deed. „Bedreig nooit of te nimmer de Verenigde Staten, anders zult u lijden onder de gevolgen zoals maar weinigen in de geschiedenis hebben geleden. Wij zijn niet langer een land dat uw krankzinnige woorden van geweld en dood zal dulden. Pas op!”

De letters stonden stuk voor stuk in kapitaal en waren gericht aan de Iraanse president Hassan Rohani. Die had eerder tijdens een bijeenkomst met diplomaten gewaarschuwd dat een gewapend conflict met Iran „de moeder aller oorlogen” is. „Meneer Trump, speel niet met de staart van de leeuw, dat kan alleen maar tot spijt leiden”, voegde het staatshoofd eraan toe.

Het is bepaald niet voor het eerst dat er vanuit Teheran dreigende of beledigende woorden richting Washington klinken. De Verenigde Staten staan in Iran immers al decennialang als de ”grote satan” te boek. De meeste Amerikaanse leiders haalden in het verleden dan ook hun schouders op over deze retoriek.

Bij Trump ligt dat duidelijk anders. Hij sloeg meteen fors aan op de woorden van Rohani. Na de Amerikaanse opzegging van de overeenkomst over het Iraanse kernprogramma in mei, kan er in het Witte Huis geen goed woord over Iran meer van af.

Opmerkelijk genoeg stortten Amerikaanse media zich ook direct massaal op de kwestie. Er werd volop gespeculeerd over mogelijke scenario’s als het conflict tussen Iran en de VS zou escaleren.

Oud-bevelhebbers werden van stal gehaald om hun licht te laten schijnen op de gevolgen van een blokkade door Iran van de strategisch belangrijke Straat van Hormuz – cruciaal voor de doorvoer van olie vanuit de Perzische Golf. Volgens de militaire top in Washington zou de Amerikaanse marine „binnen zeer afzienbare tijd” een einde aan die afsluiting maken.

De vraag is intussen of het verstandig is om zo veel olie op het vuur te gooien. Zeker in een regio als het Midden-Oosten, waar de vlam gemakkelijk in de pan kan slaan.

Aan de andere kant wordt de soep ook in dit geval doorgaans niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Trump betitelde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nog niet zo lang geleden geringschattend als „dat raketmannetje.” Korte tijd later zaten beide mannen rond de tafel om over een inkrimping van het Noord-Koreaanse atoomprogramma te praten.

Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat Trump en Rohani elkaar op korte termijn de hand zullen schudden. Ze zouden echter vast kunnen beginnen met hun toon wat te matigen. Of kleine letters op Twitter te gebruiken.