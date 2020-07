Trekkeracties keren zich tegen boeren

Actievoerende boeren waren in de afgelopen dagen weer volop in het nieuws. Ze blokkeerden gebouwen en snelwegen. De agrariërs moeten echter oppassen, want hun massale acties met trekkers roepen steeds meer kritiek op.

In Nederland is demonstreren een belangrijk grondrecht. Daarom is het opvallend –maar wel terecht– dat de drie noordelijke provincies een verbod hebben ingesteld om tractoren te gebruiken als protestmiddel. De trekkeracties zorgen voor onveilige situaties. Bovendien zijn ze intimiderend, want wie kan tegen zo veel pk’s op?

Rechter: Gronings verbod op tractor bij demonstratie blijft

De boerenactiegroep Farmers Defence Force keert zich tegen het verbod en heeft een rechtszaak aangespannen, omdat het een inperking zou zijn van het recht op demonstratie. Donderdag zou de rechter een uitspraak doen.

Dat de boeren de straat opgaan, komt omdat minister Schouten van Landbouw heeft besloten dat er tijdelijk minder eiwit in het veevoer mag. Op die manier wil de bewindsvrouw de stikstofuitstoot verlagen, zodat er meer woningen mogen worden gebouwd.

Bij veel melkveehouders is deze maatregel in het verkeerde keelgat geschoten. Zij zijn boos omdat het verminderen van het eiwitgehalte slecht zou zijn voor de gezondheid van hun koeien. Overigens zijn er deskundigen die daar anders over denken.

Toch is de ergernis van de boeren te begrijpen. Zij hebben al tientallen jaren te maken met steeds nieuwe en strengere milieumaatregelen. Het kost de agrariërs tijd en vooral veel geld om daar goed op in te kunnen spelen, terwijl er in hun ogen ook nogal eens andere –goedkopere en betere– oplossingen mogelijk zijn om hetzelfde milieueffect te bereiken.

Daarbij komt dat de agrariërs vaak kampen met lage prijzen, terwijl verderop in de productieketen zoals bij de levensmiddelenindustrie en supermarkten de marges op de landbouwproducten aanzienlijk groter zijn.

De boosheid op de overheid en supermarkten mag echter geen reden zijn voor blokkades. Het doel heiligt niet alle middelen. Temeer daar er door de acties andere mensen worden benadeeld. Bovendien keren de trekkeracties zich tegen de boeren, want de publieke opinie hierover is aan het kantelen.

Actievoerende boeren moeten zich realiseren dat demonstraties met tractoren al snel intimiderend overkomen. Dat bleek ook eind vorig jaar en in februari bij de massale acties tegen het stikstofbesluit van het kabinet en ook woensdag bij het werkbezoek van minister Schouten in Zeeland, waar trekkers haar de doorgang versperden.

Belangrijk is om niet alle boeren over een kam te scheren. Velen doen gelukkig niet mee aan de acties.

Om uit de impasse te komen is het nodig dat de overheid en andere betrokkenen de agrariërs een echt perspectief bieden. Boeren mogen daarbij opkomen voor hun belangen, maar wel op een respectvolle wijze.