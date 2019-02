Top EU en Arabische Liga levert weinig meer dan clichés op

Het was de eerste officiële top tussen de Europese Unie en de Arabische Liga. Leiders van maar liefst vijftig naties kwamen de afgelopen dagen bij elkaar in de Egyptische badplaats Sharm al-Sheikh. Kopstukken als de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier Theresa May, EU-president Donald Tusk en de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi maakten hun opwachting.

Ondanks het unieke van de bijeenkomst en de aanwezigheid van deze hoogwaardigheidsbekleders, waren de verwachtingen al op voorhand niet erg hoog gespannen. Beide regio’s hebben momenteel hun eigen problemen. De Europese Unie worstelt met het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië. De Arabische Liga is tot op het bot verdeeld over de oplossing van diverse conflicten in het Midden-Oosten, zoals de oorlog in Jemen en de nasleep van de strijd in Syrië.

Natuurlijk hebben beide internationale blokken ook gezamenlijke problemen, zoals de bestrijding van het terrorisme en het beheersen van de vluchtelingenstromen. Maar juist op die terreinen liggen de meningen en belangen dermate ver uiteen, dat de partijen in Sharm al-Sheikh niet veel verder kwamen dan het uitspreken van de intentie om samen in „vrede en veiligheid te investeren.” Dat is een nogal magere oogst.

Toch wisten de Europese Unie en de Arabische Liga elkaar tenminste nog op één punt te vinden: het Israëlisch-Palestijns conflict. De partijen waren het hierover zo grondig eens, dat ze zelfs een groot deel van de slotverklaring aan deze kwestie wijdden. In krachtige bewoordingen werd steun voor de tweestatenoplossing uitgesproken, gebaseerd op het Arabische vredesplan van 2002. De Palestijnse aanspraak op Oost-Jeruzalem werd onderstreept. En voor de duidelijkheid benadrukte het communiqué nog maar eens dat de Israëlische nederzettingen in gebieden die zijn veroverd tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 „illegaal” zijn.

Daar hadden de Europese en Arabische leiders werkelijk niet voor naar Sharm al-Sheikh af hoeven te reizen. De Europese steun voor een tweestatenoplossing is bepaald geen nieuws meer. Daarmee liep de Europese Unie keurig de fuik binnen die in de Egyptische badplaats was uitgezet.

De Palestijnse leider Mahmud Abbas had van de Egyptische president immers groen licht gekregen om de Palestijnse zaak uitgebreid voor het voetlicht te brengen. Sisi deed daar nog een schepje bovenop door te verklaren dat de Palestijnse zaak „een van de belangrijkste wortels” voor de conflicten in het Midden-Oosten is. Alsof vrede tussen Israël en de Palestijnen een einde aan de oorlog in Jemen zou maken, om maar een voorbeeld te noemen.

Daardoor bleven andere problemen grotendeels buiten de schijnwerpers – en in elk geval buiten de slotverklaring. Het was de eerste officiële top tussen de Europese Unie en de Arabische Liga. Maar daarmee is al het bijzondere over deze bijeenkomst wel gezegd.