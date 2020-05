Thuisonderwijs was creatieve oplossing, maar heeft beperkingen

Het plan is dat maandag de basisscholen weer opengaan. Niet alleen ouders, maar ook kinderen kijken daar naar uit. Als er één instituut is dat door de coronacrisis aan waardering heeft gewonnen, is dat wel de school. Zelfs bij kinderen die anders aangeven liever vakantie te hebben dan naar school te moeten.

Dat kinderen èn ouders na een lange zomervakantie er naar verlangen weer naar school te kunnen, wist iedereen al lang. Maar die hunkering werd tijdens de lockdown versterkt, doordat de jeugd opgesloten zat. De beperkende maatregelen zorgden ervoor dat het thuis voor de kinderen soms een kooi was en dat ouders zeer vermoeid raakten van het bezigzijn met de kinderen.

Er zullen zeker vaders en moeders zijn die de achterliggende weken meer respect hebben gekregen voor de juffen en meesters die dag na dag het krioelend kroost tot bedaren moeten brengen en hen ook nog iets moeten leren. Hoezeer de ouders van hun kinderen houden, het valt niet mee hen elke dag vierentwintig uur om je heen te hebben.

In de achterliggende twee maanden hebben scholen allerlei creatieve oplossingen gevonden waardoor kinderen zich thuis de lesstof eigen konden maken. Leerkrachten bleken vaak na enige oefening heel bekwaam in het maken van digitale lessen en in het online onderwijs geven. Daardoor konden zij op afstand hun leerlingen toch een stuk wijzer maken. Dat is een prestatie die een compliment waard is.

Hoewel deze ervaring duidelijk heeft gemaakt dat online onderwijs mogelijk is, is ook zichtbaar geworden dat deze lesvorm haar beperkingen heeft. Niet alleen omdat lang niet elke ouder in staat is de soms noodzakelijke ondersteuning te bieden, maar ook omdat er aspecten van het onderwijs in klasseverband zijn die met digitaal onderwijs niet tot hun recht komen.

De school is niet alleen een instituut waar kennis wordt overgebracht, maar ook een plaats waar kinderen leren zich te gedragen en te handhaven in de omgang met anderen. Juist het oefenen van die sociale vaardigheden is een belangrijke functie van de school.

Die training kan in de thuissituatie worden gegeven. Maar ze is beperkt, of ze wordt in ieder geval anders gegeven. Daar spelen immers ook de familiaire relaties een rol die in klasseverband meestal niet aan de orde zijn. Kinderen voelen dat zelf ook aan. Velen zeggen dat ze in de achterliggende maanden vooral hun vriendjes hebben gemist.

De periode dat kinderen naar school kunnen, is best kort. Over nog geen twee maanden begint in sommige delen van ons land al weer de zomervakantie. Het is daarom verstandig dat verschillende scholen inmiddels hebben gezegd de resterende weken van dit schooljaar vooral aandacht te geven aan de sociale aspecten van het schoolleven. Er zijn immers kinderen voor wie het vergaren van kennis gemakkelijker gaat dan het aanleren van sociale vaardigheden.