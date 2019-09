Terug naar Kasjmir

Nieuws is naar zijn aard vluchtig. De aanval op Saudische olie-installaties domineert nu het wereldnieuws. Daarnaast trekt de wanhopige dans van de Britse premier Boris Johnson met Brussel om tot een alternatieve brexitdeal te komen de nodige aandacht.

Soms is het echter goed ‘oud’ nieuws nog even naar boven te halen. Zes weken geleden maakte India een einde aan de semi-autonome status van de regio Kasjmir en ging de regio op slot. Dat is nog nauwelijks in het nieuws, maar dat wil niet zeggen dat het weer volkomen rustig in het gebied is. Persbureau AFP bracht dit weekend bijvoorbeeld naar buiten dat er sinds 5 augustus niet minder dan 722 protesten in de regio zijn geweest, ofwel zo’n 20 per dag. Er zijn bovendien 4100 mensen gearresteerd, onder wie 170 politieke leiders. Van hen zijn er volgens een overheidsmedewerker weer zo’n 3000 vrijgelaten.

De cijfers bewijzen dat er nog volop spanningen zijn in de regio. Daarin speelt ook buurland Pakistan een rol. Kasjmir is omstreden gebied, waar zowel India als Pakistan aanspraak op maakt Islamabad is dan ook woedend over de eigenzinnig acties van India. De Pakistaanse premier Imran Khan waarschuwde de Iraanse autoriteiten vrijdag nog dat India de overwegend islamitische bevolking van Kasjmir tot extremisme aanzet. „Mensen zullen tegen India opstaan en dan doel ik niet alleen op Indiase moslims. Er zijn 1,25 miljard moslims in de wereld. Ze kijken hier allemaal naar”, dreigde hij.

Feit is dat de spanningen in de regio bedreigend zijn voor religieuze minderheden in India. Daartoe behoren uiteraard de moslims, maar ook de christenen. Het is goed ook aan die zeer kleine minderheid te blijven denken. In Kasjmir hebben volgens Open Doors veel van hen een islamitische achtergrond, waardoor ze het toch al niet gemakkelijk hebben. Nu komt daar nog de dreigende druk van het Indiase hindoenationalisme bij.

De situatie rond Kasjmir is zonder meer complex. Sinds het voormalig Brits India in 1947 uiteen viel, vochten India en Pakistan drie oorlogen rond het gebied uit. De Britten hadden het aan de lokale hindoeïstische prins overgelaten om te kiezen bij welk land de moslimregio zou moeten horen. Uit angst dat de prins voor India zou kiezen, bezette Pakistan een deel. Bij de conflicten zijn tienduizenden doden gevallen.

De Indiase geestelijke Joseph D’Souza, aartsbisschop in de Anglicaanse Kerk, schreef deze zomer dat er een „goddelijk wonder” nodig is wil de huidige situatie uiteindelijk een positief effect hebben. Dat zou zijn als de Indiase bevolking Kasjmiri ruimhartig omarmt als medeburgers. Dat betekent immers dat er ruimte is voor religieuze minderheden, waaronder de christenen. De algehele tendens is echter omgekeerd, reden waarom de bisschop christenen wereldwijd opriep tot gebed. Het is goed de situatie in de regio mede vanuit deze wetenschap niet uit het oog te verliezen.