Teheran doet er goed aan de Israëlische waarschuwingen ter harte te nemen

Israël heeft de afgelopen dagen opnieuw luchtaanvallen op Iraanse doelen in Syrië uitgevoerd. Daarbij is van Iraanse zijde ook teruggeschoten, onder andere met een raket die richting de Golanhoogte werd gelanceerd. Het laat zien dat de oorlog-op-afstand tussen de Joodse staat en de Islamitische Republiek steeds verder dreigt te escaleren.

Sinds Iran zich aan de grenzen met Israël heeft genesteld, onder de dekmantel van militaire hulp aan bondgenoot Bashar al-Assad in de Syrische burgeroorlog, is het herhaalde malen tot confrontaties gekomen. Doorgaans waren dat eenzijdige luchtaanvallen die door Israëlische gevechtsvliegtuigen werden uitgevoerd.

Israël heeft er ook van meet af aan geen twijfel over laten bestaan dat het geen Iraanse militaire aanwezigheid in zijn buurland zal dulden. De afgelopen jaren heeft de Israëlische luchtmacht daarom met grote regelmaat Iraanse doelen in Syrië bestookt, variërend van wapenkonvooien tot trainingskampen en complete militaire bases die Teheran in Syrië had opgezet.

De meeste van die aanvallen werden nooit officieel door Israël bevestigd. Dat strookt ook met het beleid van Jeruzalem om over dergelijke operaties niet al te veel mededelingen te doen. De afgelopen weken is er echter sprake van opmerkelijke openheid aan Israëlische zijde. De pas vertrokken stafchef van het leger, Gadi Eisenkot, verklaarde onlangs publiekelijk dat Israël honderden Iraanse doelen heeft aangevallen. Ook premier Benjamin Netanyahu liet daarover weinig misverstand bestaan.

De Israëlische militaire operaties boven Syrië werden de afgelopen maanden echter bemoeilijkt doordat Rusland geavanceerde luchtafweerraketten in het land had geplaatst. Dat gebeurde nadat een Russische toestel tijdens een Israëlische luchtaanval per abuis door de Syrische luchtafweer was neergehaald.

Dat Israël de aanvallen nu weer opvoert en er ook in officiële verklaringen melding van maakt, kan erop duiden dat er achter de schermen overeenstemming met Rusland is over het indammen van de Iraanse militaire ambities in Syrië. Moskou zal er immers geen probleem mee hebben dat de Iraanse invloed in het Arabische land binnen de perken blijft.

Tegelijkertijd vormen de toegenomen Israëlische aanvallen een ernstige escalatie, die het risico op een grotere gewapende confrontatie tussen Israël en Iran fors doet toenemen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat Iraanse eenheden een raket met middelzware lading op de Golan afvuurden. Israël schoot dat projectiel uit de lucht en antwoordde prompt met een serie luchtaanvallen op doelen in Damascus en omgeving. Daarbij kwamen ook enkele Syrische militairen om het leven.

Teheran doet er goed aan de Israëlische waarschuwingen ter harte te nemen en zich uit Syrië terug te trekken, of althans tot op aanvaardbare afstand van de grens met Israël. De rode lijnen van de Joodse staat zijn helder. Wat er gebeurt bij overschrijding ook.