Te vroeg om conclusies te trekken uit huidige besmettingscijfers

De roep om strengere overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus klinkt steeds luider. Gezien het flink oplopend aantal besmettingen is dat begrijpelijk. Tegelijkertijd moet de huidige gedeeltelijke lockdown wel de kans krijgen zich te bewijzen. Dat vraagt aan burgers en beleidsmakers geduld, hoe lastig ook in crisistijd. En het vraagt van iedereen de adviezen ook daadwerkelijk op te volgen.

Tijdens en net na de weekwisseling leek het erop dat het aantal nieuwe besmettingen zich stabiliseerde. Het schommelde een paar dagen rond de 8000 per dag. Sindsdien neemt het aantal infecties echter weer flink toe. Het ene na het andere dagrecord wordt verbroken. Het aantal van 10.000 besmetttingen per dag lijkt in zicht.

Ook het aantal ziekenhuis- en ic-opnames stijgt. Met als gevolg dat een deel van de reguliere zorg is stopgezet. De toename van coronapatiënten op de ic gaat nu sneller dan de toename op gewone afdelingen. Sinds donderdag liggen er meer coronapatiënten op de ic dan niet-coronapatiënten: 463 tegenover 460.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zijn de ontwikkelingen zorgwekkend, omdat het aantal ziekenhuisopnames pas drie weken na een daling van de besmettingen stopt met stijgen. Het aantal opnames zal voorlopig daarom nog blijven toenemen, zeker nu het aantal infecties nog steeds stijgt.

Gezien deze zorgwekkende cijfers is de roep om strengere maatregelen begrijpelijk. Het Red Team, een groep experts die zich als tegenhanger van het Outbreak Management Team (OMT) presenteert, riep donderdag op tot een strenge lockdown van vier weken die lijkt op de lockdown van afgelopen maart en april. De scholen moeten twee weken dicht, veel winkels de deuren sluiten, mensen meer thuiswerken.

Ook de Veiligheidsregio Twente pleit voor een aanscherping van de maatregelen. De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen zei namens deze veiligheidsregio een totale lockdown zoals in het voorjaar te willen.

Hoe begrijpelijk deze roep ook is, het effect van de huidige gedeeltelijke lockdown, zoals premier Rutte die anderhalve week geleden afkondigde, is nog niet zichtbaar in de huidige besmettingscijfers. Het kost zo’n veertien dagen voor het effect van die maatregelen merkbaar is in het aantal infecties. Het is terecht dat Anja Schreijer, voorzitter van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) en vast lid van het OMT, benadrukt dat het te vroeg is om conclusies te trekken uit de huidige besmettingscijfers. We moeten niet op de zaken vooruitlopen. Of, met de woorden van arts-microbioloog Ann Vossen: „Je moet de maatregelen een kans geven.”

Waarover de meeste deskundigen en adviseurs het wel eens zijn: houd je aan de basisregels en zoek de randen niet op. Dat is een oproep die iedereen zich blijvend ter harte moet nemen.