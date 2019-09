Stroomstoring legt vinger bij grote afhankelijkheid van de mens

Geen mens zit te wachten op het uitvallen van de elektriciteit. Sterker nog: eigenlijk vérwacht ook niemand een stroomstoring. Gebeurt dat onverhoopt wel, dan blijkt opeens een bijna niet voor te stellen afhankelijkheid van een –ogenschijnlijk simpele– nutsvoorziening.

Stroomstoringen komen regelmatig voor, meestal met beperkte gevolgen. Het uitvallen van de netspanning rond Ede en Barneveld zondagavond trof zo’n 20.000 huishoudens en had meer impact.

Zo ging bij verschillende bedrijven het brandalarm af en bleken de winkeldeuren van een supermarkt die op zondag gesloten is vanzelf open te gaan. Werk aan de winkel voor brandweer en politie dus.

Kosters van verschillende kerkelijke gemeenten werden kort voor het begin van de avonddiensten met een aantal niet-alledaagse uitdagingen geconfronteerd. Geen stroom betekent geen licht, geen geluidsversterking, geen luchtverversing en ook het kerkorgel weigert domweg dienst.

Voor zover bekend konden alle erediensten doorgaan, al dan niet enigszins aangepast. Zo’n moment is uiteraard niet geschikt om uitgebreid stil te staan bij een technische storing, maar bood voorgangers wel een uitgelezen kans om het thema afhankelijkheid in Bijbels licht te benadrukken.

Praktisch gezien ligt een westerling immers zo ongeveer aan het infuus van de elektriciteit. Valt de stroom uit, dan kan er heel veel niet meer.

De gevaren van die afhankelijkheid moeten niet worden onderschat. Een stroomstoring is altijd weer een signaal om ervoor te zorgen dat de noodvoorzieningen op orde zijn. Denk aan aggregaten voor ziekenhuizen en datacenters, maar ook noodverlichting in publieke gebouwen hoort het te –blijven– doen bij calamiteiten.

De stroomstoring op de Veluwe zorgde er bijvoorbeeld voor dat er enige uren geen mobiel internet (4G) beschikbaar was. De ‘gewone’ telefoon werkte wel, maar snel belangrijke informatie opzoeken op internet was er even niet bij. Dat geeft te denken.

In de thuissituatie bleken kaarsen opeens veel meer te zijn dan enkel sfeermakers. En mensen mét een aardgasaansluiting waren blij dat ze water konden koken en warm eten konden bereiden.

Maakbaarheid is een anker waar een mens zich graag aan vastklampt. Uit een dinsdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het rapportcijfer (gemiddeld een 7,8) dat Nederlanders aan hun leven geven mede wordt bepaald door het bezit van consumptiegoederen zoals laptops en vaatwassers.

Valt de stroom uit, dan vallen die geneugten dus ook weg. In dat licht kan een stroomstoring een zegen zijn. Als het gewone leven stilvalt, ontstaat er ruimte voor wat lang niet altijd meer vanzelfsprekend is: het goede gesprek, meditatie, het lezen van een mooi boek, Bijbelstudie. Dan heeft zelfs een kaars een verhaal te vertellen.