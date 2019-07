Strijd voor rechtvaardige zaak in Hongkong

De demonstranten in Hongkong, die het achtste weekend op rij de staat op gingen, strijden voor een rechtvaardige zaak. Het is goed dat de leider van Hongkong, Carrie Lam, de omstreden uitleveringswet aan China in de ijskast heeft gezet, maar daarmee ligt die nog niet in de prullenbak. Er staat met de wet veel op het spel.

Dat een klein deel van de demonstranten het tot rellen heeft laten komen, doet de zaak geen goed. Dat is duidelijk. Grote groepen demonstranten hebben de afgelopen weken echter vreedzaam geprotesteerd. Onder hen waren veel christenen, die het lied ”Sing Hallelujah to the Lord”, als hun strijdlied omarmden. Tegenover de BBC legde de leider van een christelijke studentenorganisatie uit dat het lied hen eraan herinnert dat God de toekomst in handen houdt. Dat besef is nodig, omdat een sterkere controle van China voor christenen een weinig aantrekkelijk scenario is.

De uitleveringswet aan China bepaalt dat gevangenen aan de autoriteiten in Peking uitgeleverd mogen worden. Hongkong is onderdeel van China, maar is daarbinnen als Britse oud-kolonie semi-onafhankelijk en heeft een eigen rechtssysteem. De burgers van Hongkong willen dat uiteraard graag zo houden. China is geen land dat democratische waarden en mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan. De situatie rond godsdienstvrijheid in China lijkt zich de laatste tijd eerder te verslechteren dan te verbeteren.

Als de wet er vroeg of laat doorkomt, betekent dat onder meer dat Chinese burgers die om religieuze, politieke of andere redenen naar Hongkong uitwijken, teruggestuurd kunnen worden. Maar christenen in Hongkong vrezen bijvoorbeeld ook dat ze uitgeleverd kunnen worden voor het steunen van de ondergrondse kerk in China. Voor China geldt dat als een criminele activiteit en dus grond voor een uitleveringsverzoek. Het gaat in de demonstraties dus om fundamentele dingen.

Peking verklaarde maandag de protesten in Hongkong te beschouwen als „verschrikkelijke incidenten” die „serieuze schade aanbrengen aan het rechtssysteem.” Een woordvoerder van de afdeling voor de zaken van Hongkong en Macau veroordeelde verder „de boosaardige en criminele handelingen, gepleegd door radicale elementen” in Hongkong. Een dergelijke framing kan voor de demonstranten in Hongkong enkel reden zijn door te gaan. Volgens de organisatie van de protesten waren er in juni 2 miljoen mensen op de been: dat is meer dan eenvijfde van de bevolking, bijna een kwart. Dat zijn niet zomaar wat „radicale elementen.”

„We moeten bidden en ook de betogingen tegen de uitleveringswet steunen”, twitterde emeritus bisschop van Hongkong Joseph Zen, een uitgesproken criticus van het Chinese regime, vorige week. Het is te hopen dat het tweede deel van zijn oproep snel niet meer nodig is.