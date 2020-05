Stilte heeft een eigen taal

De nationale Dodenherdenking is jaarlijks het moment waarop de gevallenen van –onder andere– de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Traditioneel horen daar de twee minuten stilte bij. Ze zijn niet alleen bedoeld als eerbetoon aan de omgekomen burgers en strijders, maar bepalen mensen er ook bij dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Dit jaar zal het bij Dodenherdenking nog stiller zijn dan andere jaren. De coronacrisis is de oorzaak dat alle festiviteiten zijn afgelast. Zo zullen er op de Dam geen burgers zijn die dit bijzondere moment willen meemaken. En ook lokale plechtigheden zullen in alle stilte voorbijgaan.

Geen mens had kunnen bedenken dat deze herdenking zo zou verlopen. Landelijke en plaatselijke comités waren al maanden bezig om er een groots gebeuren van te maken. Vijfenzeventig jaar in vrijheid te mogen leven, is op zichzelf al heel bijzonder. Bovendien besefte iedereen dat dit lustrum het laatste zou zijn waarop we uit de eerste hand de verhalen kunnen horen van veteranen die de oorlog hebben meegemaakt.

De bijzondere stilte die vanavond in ons land heerst, bepaalt ons niet alleen bij de gevallenen. Ze toont ons dat er naast ideologieën ook andere krachten zijn die het maatschappelijke leven kunnen ontwrichten. Waarbij ook is vast te stellen dat mensen tegen een pandemie nog machtelozer staan dan tegen een bezetter, zoals de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.

Dat is een bijzondere ontdekking voor de mondige mens die in de jaren na de oorlog in toenemende mate dacht zijn leven naar eigen inzicht te kunnen inrichten. Vooruitgang op het gebied van techniek en medische wetenschap en daarmee samenhangend een groeiende welvaart zorgden samen voor een comfortabel leven.

Daar is nu een dikke streep door gezet. Het economische en sociale leven is door de coronapandemie wereldwijd tot stilstand gekomen. Alsof er aan de noodrem is getrokken. De zorgwekkende effecten zijn enorm. Met een zekere verdwazing vragen burgers en beleidsmakers zich af hoe het nu verder moet. Belangrijkste vraag is: hoe wordt het virus bedwongen?

De stilte van vanavond dwingt niet alleen tot overdenken van hetgeen in het verleden is gebeurd maar ook van hetgeen er naar de toekomst moet worden gedaan. Een Joods gezegde luidt: „Stilte is de deur tot wijsheid.” Het eerste dat in de stilte geleerd moet worden, is dat wij mensen maar nietige, onmachtige schepselen zijn. Zoals de Franse 19e-eeuwse staatsman Lamartine zei: „De stilte is de enige taal die de mens overhoudt, wanneer hij ondervindt dat er iets hem te machtig is.”

Maar er is meer. Het belangrijkste is dat de mens in alle stilte luistert naar hetgeen zijn Schepper hem te zeggen heeft. Wie dat door genade doet, leert dat stilte weldadig is. Zoals de Psalmdichter zingt: „Immers is mijn ziel stil tot God.” Dan heeft stilte een rijke taal.