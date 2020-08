Stikstofplannen melkveehouderij verdienen een nieuwe kans

De stikstofsoap heeft woensdag een nieuwe wending gekregen. Landbouwminister Schouten trekt alsnog de omstreden veevoermaatregel in. Die had op 1 september moeten ingaan en een bovengrens aan het gehalte (stikstofhoudend) eiwit in mengvoer moeten stellen. Boeren geven mengvoer aan hun koeien om tekorten aan voedingsstoffen in gras en mais aan te vullen. Doel van de maatregel was de uitstoot van ammoniak en daarmee de neerslag van stikstof op kwetsbare natuur te verminderen. De gewonnen ‘stikstofruimte’ wilde het kabinet gebruiken om de woningbouw en infrastructuurprojecten vlot te trekken.

Dat Schouten van de maatregel afziet, is terecht. Het leek er steeds meer op dat deze tijdelijke noodgreep niet houdbaar was. Donderdag zou de kortgedingrechter zich er opnieuw over buigen. Veehouders halen opgelucht adem. Zij kunnen zelf blijven bepalen wat ze hun koeien voorschotelen. Dat is positief, want de boer weet het beste wat zijn dieren nodig hebben om gezond te blijven. Ook dierenartsen hadden daarom bezwaar tegen de veevoermaatregel.

Boerenclubs blij om afblazen omstreden eiwitnorm

Het lijkt erop dat de minister bakzeil haalt onder druk van de boerenprotesten. Demonstreren met indrukwekkende trekkers helpt kennelijk. Hopelijk is dat niet het geval en misschien is het ook niet zo, want Schouten zei al bij de aankondiging van de veevoermaatregel in mei dat ze in de zomer zou bekijken of aanpassing nodig was. Want het weer beïnvloedt de groei en daarmee het eiwitgehalte in gras en mais.

Het droge voorjaar en de recente hittegolf hebben hun tol geëist. Wat elke boer al wist, is door de Wageningse universiteit bevestigd: de kwaliteit van het ingekuilde voorjaarsgras (wintervoer) is onder de maat, er zit zo weinig eiwit in dat bijvoeren via mengvoer bittere noodzaak is. Terwijl ze hoogstens een bijstelling had beoogd, trekt Schouten de maatregel nu maar in.

En dus moest het kabinet ergens anders stikstofruimte oogsten. Dat gebeurt bij de varkenshouderij. Varkensboeren hebben zich massaal gemeld voor de uitkoopregeling die is opgetuigd om stankoverlast in bepaalde regio’s tegen te gaan, met ‘stikstofwinst’ als bijvangst. Een deel van deze ruimte wilde het kabinet volgend jaar pas benutten, maar dat wordt nu naar voren gehaald. Een eenvoudige oplossing. Je vraagt je af waarom daar niet eerder aan is gedacht, zodat alle onrust over de voermaatregel was voorkomen.

Duidelijk is wel dat de veehouderij, naast het wegverkeer, kennelijk de enige sector is waar gemakkelijk stikstof kan worden weggesnoept. Terwijl industrie, energiebedrijven en luchtverkeer toch ook veel stikstof uitstoten. Het laaghangend fruit is nu wel geplukt. Om Nederland uit het stikstofmoeras te halen, moeten zoals de commissie-Remkes eerder aangaf alle branches hun steentje bijdragen. Minister Schouten zegt dat ze ook bij de landbouw –lees de melkveehouderij– terugkomt. Deze sector heeft al maandenlang eigen plannen klaarliggen. Die verdienen een nieuwe kans.