Stemmen per post

Europese samenlevingen komen weer langzaam op gang: in Nederland en veel andere landen mogen burgers bijvoorbeeld weer naar de kapper en kinderen (beperkt) naar school. Tegelijk is duidelijk dat er voorlopig veel ‘ongewoon’ zal blijven. Hoe moet het met geplande verkiezingen? Die vraag speelt in meerdere landen in het groot rond parlements- en/of presidentsverkiezingen, maar ook in het klein, in bijvoorbeeld kerken rond de verkiezing van nieuwe ambtsdragers.

Het Poolse parlement besloot afgelopen week groen licht te geven voor presidentsverkiezingen per post. De stembusgang zou aanvankelijk afgelopen zondag gehouden worden, maar is op het laatste moment alsnog uitgesteld.

Ook elders wordt gedacht aan verkiezingen per post. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, ondertekende eind vorige week een decreet met de bepaling dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november in zijn staat per post zullen gaan. De Amerikaanse president Donald Trump liet eerder overigens weten er weinig voor te voelen een dergelijke maatregel in het hele land uit te rollen.

Het is duidelijk dat een klassieke stembusgang voor de nodige uitdagingen zorgt. Frankrijk besloot op 15 maart toch nog de stemlokalen te openen voor lokale verkiezingen, maar een succes werd het niet. Ondanks een reeks voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de kiezers te waarborgen, was de opkomst uiterst pover. Het doorzetten van de verkiezingen was bovendien een merkwaardig signaal in een tijd dat de Franse autoriteiten juist beperkende maatregelen afkondigden.

Postverkiezingen lijken een goede optie. Een dergelijke stembusgang vraagt de nodige extra maatregelen, zoals rond privacy, maar het is ook nu al niet ongebruikelijk. Nederlanders die langdurig in het buitenland wonen, kunnen bij reguliere verkiezingen bijvoorbeeld per post hun stem uitbrengen.

Een algemener probleem van verkiezingen tijdens de coronacrisis is het feit dat campagnevoeren moeilijker is. Flyeren op straat is er niet bij en bijeenkomsten in volle zaaltjes overal in het land zijn evenmin mogelijk. Daarmee is het voor politici lastiger daadwerkelijk in contact te komen met potentiële kiezers, en vice versa. Natuurlijk blijven er nog genoeg andere mogelijkheden voor het voeren van campagne over, zoals met de gebruikelijke televisiedebatten en via internet. Toch is helder dat er iets verloren gaat als het enige contact tussen kiezer en kandidaat nog digitaal plaatsvindt.

Verkiezingen zijn echter te belangrijk om eindeloos uit te stellen. De vraag is dan: hoe lang? Het is een vraag die zich ook op kleine schaal laat stellen. Zo zullen ook kerken oplossingen moeten zoeken omdat termijnen voor bijvoorbeeld ambtsdragers aflopen of omdat het beroepingswerk loopt. Er zijn veel manieren denkbaar om toch op een verantwoorde manier het kerkenwerk doorgang te laten vinden. Laten kerken niet schromen ervaringen daarin te delen.