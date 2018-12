Statement tegen erbarmelijke omstandigheden van vluchtelingen

We gaan ze halen. Onder die slogan is een groepje activisten, waaronder ds. Rikko Voorberg, met auto’s en een bus richting Griekenland gereden. Ze willen tegen de Kerst zo’n 150 vluchtelingen die in dat land in overvolle opvangkampen zitten, naar Nederland brengen. Hun actie is een statement tegen de erbarmelijke omstandigheden waarin vluchtelingen in Griekenland verkeren. De actievoerders willen daarbij dat Nederland de toezeggingen nakomt dat vluchtelingen over andere Europese landen worden verdeeld.

Ondertussen heeft de Nederlandse staatssecretaris die verantwoordelijk is voor vluchtelingenopvang, Mark Harbers, gezegd dat de actie lijkt op mensensmokkel. Mochten de actievoerders met de vluchtelingen aan de Nederlandse grens gesignaleerd worden dan worden ze direct teruggestuurd naar Griekenland.

Karavaan auto’s naar Athene om vluchtelingen op te halen

Ds. Voorberg heeft de uitlatingen van de staatssecretaris verre van zich geworpen. Hij stelt dat de actievoerders niets illegaals doen of willen doen. Alleen als de Griekse autoriteiten toestemming geven voor het verplaatsen van de vluchtelingen komen, die ook daadwerkelijk hier naar toe. Als die toestemming in Griekenland gegeven wordt, moet ook Nederland door dat land zijn ingelicht.

Door de opmerkingen van Harbers lijkt het nu alsof de actievoerders op onwettige wijze vluchtelingen naar Nederland willen halen. Maar daarbij wordt de aandacht afgeleid van het echte doel van de actievoerders. En dat is aandacht vragen voor de omstandigheden van vluchtelingen in Griekenland en de Europese landen herinneren aan hun toezeggingen vluchtelingen uit dat land op te nemen.

Harbers: Gehaalde asielzoekers uit Griekenland worden teruggestuurd

Over de opvang van vluchtelingen wordt in Nederland verschillend gedacht. De eerste inzet van de Nederlandse regering is dat vluchtelingen zoveel mogelijk moeten worden opgevangen in de regio waar ze vandaan komen. Tegelijk is overduidelijk dat een land als Griekenland het niet meer redt om alle vluchtelingen die daar aan land zijn gekomen, menswaardig op te vangen. Voor Italië geldt, zij het in een andere setting, hetzelfde. Niet voor niets is daar een regering aan de macht gekomen die de instroom van vluchtelingen op alle mogelijke manieren wil verminderen.

De actievoerders willen, veelal vanuit christelijke motieven, daar de schijnwerpers op richten. Het zou de Nederlandse regering sieren als ze die oproep serieus neemt in plaats van een juridisch rookgordijn op te werpen. Als het waar is dat de Nederlandse regering al haar toezeggingen serieus neemt en al veel doet voor vluchtelingen in Zuid-Europese landen, dan mogen die feiten op tafel komen. Het is enerzijds namelijk absoluut ongewenst dat burgers op eigen initiatief met vluchtelingen door Europa gaan zeulen. Maar het gaat anderzijds niet aan om actievoerders die uit menslievendheid hulp willen verlenen, neer te zetten als mensensmokkelaars.