SheDecides houdt geen rekening met het kind

De ene prijs is de andere niet. Verre van dat. De Amerikaanse president Trump kreeg vorige week van Operation Rescue (OR) de zogeheten Malachi Award, vanwege zijn „inspanningen voor het ongeboren leven.” De organisatie prijst onder meer het feit dat Trump de subsidiekraan dichtdraaide voor het promoten van abortus door Amerikaanse organisaties elders in de wereld, een actie die in Nederland veel kritiek en verzet opriep.

Dinsdag kreeg oud-minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) de zogeheten Machiavelliprijs voor haar initiatief SheDecides. Onder deze vlag zette de PvdA-politica het achterliggende jaar een beweging op poten die het effect van het besluit van Trump teniet moest doen. Door in tal van landen te lobbyen, wist zij het achterliggende jaar 400 miljoen euro binnen te hengelen, een bedrag dat gebruikt gaat worden voor seksuele voorlichting en veilige abortussen in ontwikkelingslanden.

De Machiavelliprijs wordt elk jaar toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. En van zo’n prestatie is volgens de jury in het geval van Ploumen en SheDecides beslist sprake. „Binnen nog geen zes weken ontstond er een wereldwijde beweging van landen, fondsen en particulieren ten faveure van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes”, zegt het juryrapport, dat Ploumen „een wonder van communicatie” noemt.

Goed en kwaad liggen in deze wereld vaak gemengd. Dat zien we duidelijk in deze kwestie. Door het besluit van Trump werd helaas ook aan goede activiteiten, zoals de preventie van abortus en zorg voor en ondersteuning van zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden, schade toegebracht.

Anderzijds heeft het initiatief SheDecides óók goede aspecten. Want dat, wereldwijd gezien, vrouwen vaak onderdrukt worden en slachtoffer zijn van seksueel geweld staat buiten kijf. Zoals het ook te prijzen valt dat de westerse wereld meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden probeert te helpen door voorlichting en het verzorgen van veilige kraamhulp.

Maar de crux zit bij de kritiekloze aanvaarding en promotie van abortus provocatus als een van de middelen om die vrouwen en meisjes te helpen. Dat maakt het initiatief van Ploumen eerder afkeurenswaardig dan bewonderenswaardig.

Hoe groot problemen, op wereldschaal of op individueel niveau, ook zijn; het doden van het ene leven om het andere leven te helpen, kan de oplossing niet zijn. Dit is dé blinde vlek in het moderne westerse denken. Het is goed en prijzenswaardig op te komen voor rechtelozen, maar helaas wordt aan één categorie rechtelozen, het ongeboren leven, nooit iets gevraagd.

Zo bezien zit het problematische van Ploumens initiatief al meteen in de naam ingebakken. SheDecides, ja, maar ook over het leven van een ander mens? Dat is en blijft een stap te ver.