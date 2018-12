SCP-rapport over ontkerkelijking houdt christenen spiegel voor

De economie groeit, de nationale schuld daalt, de werkloosheid neemt af. Het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) van woensdagochtend laat veel mooie trends zien. Net als die van De Nederlandsche Bank van dinsdag. Hoewel de groei de komende jaren waarschijnlijk zal afvlakken, verwacht de bank voor 2019 en 2020 loonstijgingen van 2,6 en 3 procent. Ook de koopkracht laat een plus zien. Goed voor de portemonnee dus. Iedereen blij aan het eind van het jaar? Was het maar zo. De welvaart komt niet bij iedereen terecht. Zo is er een groep werkende armen die maar moeilijk rond kan komen. Tot zover over de euro’s. Want hoe belangrijk zijn die uiteindelijk?

De cijfers die er echt toe doen, kwamen woensdag uit de koker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit het rapport ”Christenen in Nederland. Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid” blijkt dat de ontkerkelijking in Nederland stevig doorzet. De trieste constateringen buitelen over elkaar heen: Nederland behoort inmiddels tot de meest geseculariseerde landen van Europa. Het geloof dat er een persoonlijke God bestaat, dat Christus Gods Zoon is, dat de Bijbel het Woord van God is: op alle fronten erodeert de steun voor de christelijke geloofstraditie. Dagelijks verliezen de grote kerken in Nederland 267 leden – meestal door overlijden, maar ook doordat ze zich actief uitschrijven. Tweehonderdzevenenzestig. Per dag.

SCP-rapport: Kerkelijke jongere steeds gemotiveerder

Meer dan de helft van de jongeren wordt buitenkerkelijk opgevoed. En als kinderen niets van de kerk meekrijgen, er nooit komen, dan is de kans vrijwel nihil dat ze ooit geïnteresseerd zullen raken, analyseert prof. Joep de Hart, een van de auteurs van het rapport. De ontkerkelijking van nu is een andere dan die van de jaren zestig, aldus de hoogleraar. Toen was secularisatie ingegeven door opstand tegen de kerk, tegenwoordig is er meer sprake van vervreemding. Het lijkt wel alsof de kerken onder het ijs zijn beland, zijn vastgevroren en alleen nog maar vaag te zien zijn, aldus De Hart.

Dat houdt christenen en kerken een spiegel voor: brandt in ons het vuur van de Geest, dringt de liefde van Christus ons en worden anderen jaloers door ons gedrag? Of is ons hart inmiddels ook kil en geseculariseerd en hebben we geen boodschap voor onze onkerkelijke buurman? Een prangende vraag nu we op het punt staan Jezus’ komst naar de wereld te herdenken.

Valt er met het SCP-rapport in de hand niets positiefs te zeggen? Gelukkig wel. Migrantenkerken bloeien: er zijn in Nederland ongeveer 1 miljoen christenmigranten. En daarbij: de protestantse kerkjeugd wordt kerkser en geloviger; jongeren die lid blijven van de kerk, bezoeken vaker een dienst en lezen meer uit de Bijbel. Deze lichtpuntjes zijn er alleen dankzij Christus, de Koning van de kerk, Die zelf het Licht is en doorgaat met Zijn werk.