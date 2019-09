Rutte heeft gelijk: drugsgebruiker houdt crimineel handelscircuit in stand

Precies een week geleden deelde de georganiseerde criminaliteit een harde klap uit. De advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum werd genadeloos geliquideerd. Deze slag in het gezicht van de rechtsstaat bepaalde –voor een deel– de sfeer van de vorige week gehouden Algemene Politieke Beschouwingen. Zij verliepen dit jaar opvallend gematigd en constructief. Alsof politici dachten: nu even niet bekvechten, maar eenheid en positieve kracht tonen.

Opvallend was, tijdens dit debat, hoe brééd premier Rutte de problematiek trok. Laten we vooral niet luchtig doen over al die Nederlanders die op recreatieve wijze zo af en toe een lijntje snuiven of een pilletje gebruiken. Want ook zij maken, aldus Rutte, „onderdeel uit van de keten van drugscriminaliteit.”

De minister-president sloeg daarmee de spijker op de kop. Wat niet wil zeggen dat iedereen het met hem eens is. Een onderzoek door het Trimbos Instituut toonde dat dinsdag aan. Na ondervraging van 734 tieners en jongvolwassenen bleek dat xtc-gebruikers zich in het algemeen nauwelijks schuldig of medeverantwoordelijk voelen voor bijvoorbeeld het dumpen van drugsafval in de natuur of grof geweld, inclusief moord- en doodslag.

Iets wat tot op zekere hoogte te begrijpen valt. Want moet je je als regelmatige en matige vleeseter verantwoordelijk voelen voor eventuele misstanden in de bioindustrie? Of moet degene die kleding koopt zich schuldig voelen over eventuele uitbuiting van kinderen bij de productie van deze kleding? Is voor wie zulke redeneringen volgt het einde niet zoek?

Toch niet. Want goed beschouwd gaan deze vergelijkingen mank. En dan niet alleen omdat wij mensen vlees moeilijk kunnen missen en kleding voor ons geheel onmisbaar is, terwijl drugs overbodig en schadelijk zijn.

Minstens zo relevant is het gegeven dat het grootste deel van de kledingindustrie en het overgrote deel van de veehouderij op verantwoorde wijze produceert. En dat wij als consument de laatste tijd steeds meer instrumenten in handen krijgen, zoals keurmerken, om te bepalen wat voor ons een goede keuze is.

Juist dat is met drugs lastig of onmogelijk. Drugs hebben in onze wereld een onlosmakelijke band met misdaad en geweld. Zoals ook de prostitutiebranche onlosmakelijk verbonden is aan dwang, geweld en mensenhandel. Zonder dat er, op deze beide terreinen, een realistisch perspectief bestaat dat dit ooit zal veranderen.

Daarom is het beslist van betekenis dat de belangrijkste en bekendste politicus van ons land, premier Rutte, vorige week dit signaal afgaf: wie drugs gebruikt, helpt eraan mee de drugshandel en alle daarmee gepaard gaande criminaliteit, in stand te houden. Wie de schoen past, trekke hem aan. En laat naast het woord ”vliegschaamte” vooral ook het woord ”snuifschaamte” in Nederland ingeburgerd raken.