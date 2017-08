Rustige leven van christenen in Westen niet meest zegenrijke

Als je niet wordt vervolgd, spreek je waarschijnlijk te weinig over Jezus. Dat stelde Mike Gore, directeur van Open Doors Australia, vrijdag in deze krant. Hij noemt vervolging „de motor van de Geest.” Wanneer christenen in het vrije Westen net zo zouden leven als de vervolgde kerk, dan zouden ze smaadheid en verdrukking ervaren, zo is zijn stellige overtuiging. Gore stelt: „Wanneer je serieus in woord en daad christen bent, dan verklaart de wereld je voor gek.”

Misschien zijn orthodox gereformeerde christenen in Nederland niet zo gewend om de dingen zo radicaal te zeggen, maar de essentie van zijn boodschap is belangrijk genoeg om te overwegen.

Nu is het niet zo dat christenen naar vervolging hoeven te verlangen. Dat staat nergens in de Bijbel. Mensen, ook kerkmensen, mogen bidden of zij een stil en gerust leven mogen leiden. Dat is ook een reden om te bidden voor de overheid, die de taak heeft te zorgen voor orde, rust en veiligheid in de samenleving.

Maar er is wel een andere kant. De geruste levenswijze die christenen doorgaans in het vrije Westen hebben, is niet het leven dat het meest zegenrijk is. Het is vaak een onverantwoorde rust waar, zoals een Nigeriaanse predikant ooit zei, „de golfslag van de Geest” nauwelijks of niet wordt waargenomen. „Westerse christenen zoeken het comfort, het gemak en bidden niet of Gods Geest de hof van hun leven wil doorwaaien. Want als het hard waait, is er lawaai, vallen er bladen en takken. Dat is onrust, maar wel gezegende onrust.”

De opmerking dat christenen die niet vervolgd worden te weinig over Jezus spreken, zou inderdaad een kern van waarheid kunnen bevatten. Zijn veel christenen, zeker ook in Nederland, niet te vaak geneigd hun mond te houden? Is niet de achterliggende gedachte dat je dan geen hinder hebt van anderen? Want, inderdaad, ieder die vrijuit spreekt over Jezus kan tegenstand verwachten. Ook in het vrije Westen.

Een Engelse gevangeniswerker die tijdens zijn dienstwerk de Bijbel citeerde, verloor daarom zijn baan. Voor hem was geen plaats omdat hij gewoon het Woord van God nasprak tegenover mensen die in de cel zaten vanwege zedenzaken. Wat Paulus daarover in de Korinthebrief schrijft, beviel de leiding niet.

Die tegenstand is niet te vergelijken met de verdrukking van christenen in Noord-Korea of in het Midden-Oosten. Maar ze is wel een voorbeeld van de druk die er op mensen wordt uitgeoefend als ze de naam van Christus belijden. Hoeveel reformatorische christenen doen er vandaag de dag niet het zwijgen toe in situaties waarin de zonde overduidelijk aan de orde is?

De Heere Jezus Zelf heeft Zijn discipelen gezegd dat ze in deze wereld verdrukking zullen hebben. Dat is de meest gangbare situatie voor de kerk. Een moeilijke situatie, maar ook een rijk gezegende situatie. Want Hij voegde eraan toe dat Zijn leerlingen goede moed moeten hebben. Hij beloofde dat Hij bij hen wilde zijn tot aan de voleinding van de wereld. Zo kan een periode van vervolging en verdrukking toch een goede tijd zijn.