Regels rond verlies en rouw moeten duidelijker en flexibeler

Werknemers die een dierbare verliezen, zouden recht moeten krijgen op enkele weken rouwverlof dat ze kunnen opnemen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Dat zeggen deelnemers aan een onderzoek dat vakbond CNV onder 1100 werkenden liet uitvoeren door opiniepeiler Maurice de Hond.

Een op de tien mensen die werkt en een dierbare heeft verloren, loopt door de combinatie van werken en rouw tegen een burn-out aan, zo blijkt uit de resultaten van het CNV-onderzoek. Een derde van de respondenten meldde zich kort ziek, 9 procent deed dat voor langere tijd. Meer dan een kwart geeft aan te snel weer aan het werk te zijn gegaan.

Het is een goede zaak dat het CNV onderzoek heeft gedaan naar rouwverwerking van werknemers. En het is niet minder nodig dat er goed naar de resultaten gekeken wordt. Rouwverwerking is namelijk een moeilijk onderwerp om op een goede manier bespreekbaar te maken in bedrijven. Waar iedere werkgever weet dat rouwverwerking tijd nodig heeft, is er aan de andere kant ook het bedrijfsbelang. Het ene bedrijf zal daardoor ‘royaler’ zijn richting de werknemers als het gaat om zulke ingrijpende zaken als het verlies van een dierbare dan het andere. Persoonlijke verhoudingen tussen werkgever en werknemer kunnen soms bepalen of een werknemer vakantie moet opnemen of dat hij gewoon verlof krijgt. Dat kan een prima oplossing zijn, maar soms is het nog beter als er gewoon duidelijke regels worden afgesproken die voor iedereen gelden.

Dat rouwverwerking een moeilijk te bespreken onderwerp is in bedrijven, is begrijpelijk. Het is –en dat geldt voor de hele maatschappij– nu eenmaal makkelijker blij te zijn met mensen die blij zijn dan op een goede manier om te gaan met mensen die in rouw zijn. Verlegenheid is trouwens zeker niet het grootste probleem in het omgaan met mensen met verdriet. Het is beter te zeggen dat je niet weet wat je als ondersteuning zeggen moet dan dat je uitstraalt precies te weten wat de rouwende nodig heeft. Ook hier geldt dat er altijd eerst geluisterd moet worden voor er misschien gesproken kan worden. En een draaiboek is er niet voor rouwverwerking. Iedere situatie is immers anders.

Het onderzoek van het CNV maakt echter wel duidelijk dat zaken rond verlies en rouw in algemene zin beter geregeld kunnen worden. Een langere periode van naar eigen inzichten en behoefte op te nemen verlof, kan ervoor zorgen dat werknemers na een sterfgeval in hun directe familie- of vriendenkring beter aan durven te geven wat ze nodig hebben. Dat klinkt misschien vaag, maar waar de een juist de nodige afleiding zal vinden in zijn werk, kan een ander zich een aansteller voelen als hij een langere periode thuis wil zijn om het verlies te kunnen verwerken. Door de regels te verduidelijken en flexibeler te maken, kunnen die gevoelens worden weggenomen.