Privacy CoronaMelder

De app CoronaMelder die sinds begin deze week beschikbaar is, telt inmiddels meer dan 430.000 gebruikers. Iedereen kan de app installeren, maar alleen de gezondheidsdiensten in de regio’s Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid maken er in deze testfase gebruik van. Op 1 september werkt de app in het hele land.

CoronaMelder waarschuwt mensen die in twee weken daarvoor ongeveer 15 minuten lang in de nabijheid verkeerden van iemand bij wie het coronavirus is geconstateerd. De gebruiker van de app kan zich dan laten testen op het virus.

De gezondheidsdiensten hopen hierdoor verdere verspreiding van corona een halt toe te roepen. Als zo’n 10 tot 15 procent van de bevolking de app gaat gebruiken, gaat dat de verspreiding van het virus al tegen. Als 60 procent van de bevolking er gebruik van maakt, zou de pandemie binnen enkele maanden voorbij kunnen zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte maandag bekend dat het een negatief advies geeft aan minister De Jonge van Volksgezondheid om de app in gebruik te nemen. De AP is een wettelijk aangestelde instantie die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens. Populair gezegd: de privacywaakhond.

Het negatieve advies van de Autoriteit Persoonsgegevens kan bezitters van mobiele telefoons ervan weerhouden om de app te installeren. Immers als een gezaghebbend orgaan als de AP kritische opmerkingen maakt, zal daar wel een kern van waarheid in zitten. Waar rook is, is vuur.

De autoriteit stelt in ieder geval vast dat de CoronaMelder-app de privacy van de gebruikers respecteert. De app kent de locatie, de naam en de contacten van burgers niet. De hele opzet van de app duidt erop dat privacy centraal stond tijdens de ontwikkeling. Dat is op zich positief.

Het belangrijkste kritiekpunt is dat er nog geen juridisch kader bestaat voor het gebruik van de app. Er moet volgens de AP een tijdelijke wet komen die onder meer stelt dat het gebruik van de app nooit verplicht kan worden.

Op zich heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hiermee een punt. De rijksoverheid neemt nogal veel tijd om de spoedwet over de coronamaatregelen te maken. Minister De Jonge heeft beloofd om alles op alles te zetten, maar dat is geen garantie. De overheid heeft niet zo’n beste naam als het gaat om het tijdig invoeren van wet- en regelgeving.

Maar of het ontbreken van een tijdelijke wet nu een reden moet zijn om een negatief advies te geven, is nog maar de vraag. Nood breekt wet. De AP lijkt weinig aandacht te hebben voor de buitengewone omstandigheden waarin we momenteel verkeren. De pandemie waar Nederland mee te maken heeft, maakt het noodzakelijk om op korte termijn effectieve maatregelen te nemen. De CoronaMelder is er daar een van.

