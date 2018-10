Polarisatie in de VS loopt uit de hand

Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben woensdag een reeks verdachte pakjes en explosieven onderschept die bedoeld waren voor boegbeelden van de progressieve beweging.

Geadresseerden waren oud-president Obama, de oud-ministers Hillary Clinton en Eric Holder en nog enkele andere Democratische politici. Ook bij de tv-zender CNN werd een verdacht pakketje gevonden. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen.

Deze mensen hebben gemeen dat zij allen onder hevige kritiek van president Trump staan en door rechts-radicalen als vijanden worden gezien. Vandaar dat de beschuldigende vinger al snel richting rechts-extremisten gaat.

De regering-Trump heeft woensdag de acties veroordeeld. Ze beloofde een grondig onderzoek en daarnaast riep ze op tot eendracht.

Dat laatste mag geen loze kreet zijn. Het is hard nodig dat de neerwaartse spiraal van polarisatie in Amerika doorbroken wordt. Zelden is in de Amerikaanse samenleving door politieke verschillen zo’n kloof ontstaan als nu het geval is.

Het zou een eerste bijdrage aan het herstelproces kunnen zijn dat iedereen geduldig wacht met het beschuldigen van mogelijke daders totdat het bewijs hiervoor geleverd is.

Geduld in deze zaak betrachten is echter uiterst moeilijk, zeker nu over twee weken de Congresverkiezingen worden gehouden. Wanneer er maar genoeg geroepen wordt dat hier fanatieke sympathisanten van Trump achter zitten, zouden de Democraten electoraal garen kunnen spinnen bij de affaire.

Meer in het algemeen is het van groot belang dat de toon in het debat verandert. De laatste jaren worden in het debat de grenzen van het fatsoen met voeten getreden.

Trump zelf doet dat ook. Hij schept met een zeker genoegen graag donkere vijandsbeelden van zijn tegenstanders. Dat wakkert haatgevoelens aan. De baas van CNN heeft dat ook na de ontruiming van zijn kantoor met zoveel woorden gezegd. De vraag is dan wel wat de media omgekeerd doen. Zij beoordelen alles wat de president doet negatief.

Het is dus te gemakkelijk om het kwaad alleen bij Trump en zijn aanhang te zoeken. Ook zijn politieke tegenstanders kunnen er wat van. De hetze tegen opperrechter Kavanaugh ligt nog vers in het geheugen. En wat te denken van een serieuze poging om de nieuwe opperrechter te beheksen en tijdens een samenkomst vol magische rituelen een afbeelding van hem te verbranden?

Amerika staat in de wereld bekend als voorbeelddemocratie. Maar als dit het voorbeeld is, dan is dat weinig verheffend. Als het polarisatieproces niet snel wordt gekeerd, loopt de democratie in de Verenigde Staten echt gevaar. En dan hebben zowel conservatieven als progressieven boter op hun hoofd.