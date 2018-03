Poetin geeft met stevige toespraak visitekaartje af

De Russische president Poetin heeft donderdag, tijdens zijn jaarlijkse rede voor parlementsleden, duidelijke taal gesproken. In een ronduit oorlogszuchtige verklaring, direct gericht tegen het Westen, maakte hij duidelijk dat Rusland beschikt over een nieuw arsenaal aan kernwapens. Hij doelde hiermee onder andere op de zware intercontinentale kernraket Sarmat. Deze is eind vorig jaar uitgeprobeerd en kan bijna elke plek op aarde treffen. Daarnaast is er een supersonische raket ontwikkeld en is de huidige raketafweer niet in staat om deze projectielen te onderscheppen. Het is volgens Poetin een Russisch antwoord op de voortdurende Amerikaanse inspanningen voor het opstellen van een technisch hoogwaardig antiraketafweersysteem.

Wie goed luisterde naar de toespraak van Poetin waande zich even helemaal terug in de tijd van de Koude Oorlog. De president meent dat het Westen niet heeft willen luisteren naar de gegronde bezwaren van Rusland tegen allerlei ontwikkelingen in de NAVO, maar dat het dat nu maar beter wel kan doen. Oftewel: wie niet horen wil, moet straks misschien maar voelen.

Wie meent dat Rusland donderdag een daadwerkelijke oorlogsverklaring heeft gedaan aan het adres van het Westen, moet wel even goed kijken naar de context waarin Poetin zijn dreigementen uitte. Rusland staat twee weken voor de presidentsverkiezingen. Poetins toespraak mag dan ook gerust gezien worden als het afgeven van een visitekaartje. Op dat visitekaartje staat: maakt u zich niet ongerust – deze president zal ervoor zorgen dat Rusland een wereldmacht blijft.

In de tweede plaats mag de oorlogstaal van Poetin niet los gezien worden van de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld Oekraïne. Juist donderdag werd bekend dat de Amerikanen wapens leveren aan dat land. Volgens de Verenigde Staten zijn die wapens bedoeld om Oekraïne in staat te stellen aan zijn defensie te bouwen. Moskou ziet deze leveranties echter als een rechtstreekse bedreiging aan het adres van Rusland.

Retoriek is Poetin niet vreemd. Toch is het gevaarlijk om zijn opmerkingen daarmee af te doen en te stellen dat hij bluft. Veel meer zijn de uitlatingen van hem bedoeld als het ultieme antwoord van het trotse Rusland op pogingen van de VS en de NAVO om het evenwicht tussen beide machtsblokken te veranderen. Onder andere door de bouw van een afweerschild tegen raketten.

Poetin vindt zo’n raketschild ongehoord, en verwijst daarbij naar de Amerikaanse president Kennedy, die ook geen Russische raketten in Cuba accepteerde.

Dit alles maakt deze hernieuwde wapenwedloop overigens niet minder gevaarlijk. Zeker voor wie bedenkt dat de zeer zelfbewuste inslag van Poetin en het grillige karakter van Trump niet minder een bedreiging voor de wereldvrede vormen dan de meest geavanceerde wapens.

Hoofdredactie