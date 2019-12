Parket Hoge Raad wendt duidelijkheid voor die wet niet biedt

Hoe vooruitziend kan de blik van de wetgever zijn? Die vraag werd actueel nadat verpleeghuisarts Catharina A. op 22 april 2016 het leven beëindigde van een diepdementerende patiënte en een reeks toezichthouders zich ging buigen over de vraag of dat wel was gebeurd overeenkomstig de euthanasiewet. Een beladen vraag.

Euthanasie in Nederland mag als sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vond ruim 15 jaar geleden een meerderheid van de volksvertegenwoordiging. Ook raakte men het eens over de manier waarop een patiënt erom kan verzoeken: mondeling en schriftelijk. In de zaak van A. is dat van belang, want zij achtte haar handelen gelegitimeerd juist vanwege zo’n schriftelijke wilsverklaring. Haar patiënte had namelijk ruim voor haar overlijden, toen zij nog toerekeningsvatbaar kon worden geacht, op papier gezet te willen overlijden als een opname in een verpleeghuis vanwege haar ziekte noodzakelijk zou zijn.

Bij de beoordeling van A.’s handelen rees dan ook de vraag welke waarde in deze specifieke casus aan deze verklaring kon worden toegekend.

Wie daarop een antwoord probeert te geven, grijpt al snel boven zijn macht. Een wilsverklaring is een uiting van een wens, een verlangen, maar hoe moet een arts bepalen of datgene wat ooit in zo’n verklaring tot uitdrukking is gebracht jaren later nog altijd kan doorgaan voor de wil van de wilsonbekwaam geworden patiënt? De regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE), het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, het OM en de rechtbank in Den Haag bleken over die vraag diep verdeeld. Uiteindelijk is besloten dat de Hoge Raad uitsluitsel moet geven.

De procureur-generaal van het parket van de Hoge Raad was dinsdag helder. Als een patiënt eenmaal wilsonbekwaam is geworden, mag de arts bepalen of het nog zinvol is de in wilsverklaring neergelegde doodswens te verifiëren, maar verplicht is dat niet. Dat roept hele wezenlijke vragen op, zeker als dit uitgangspunt wettelijk verankerd gaat worden. Wat is straks de rol van omstanders? Hoe wordt de arts gevrijwaard van druk van buitenaf?

Oud-PvdA-senator Eric Jurgens had in 2015 de moed om toe te geven dat hij de categorie van diepdementerende patiënten bepaald nog niet voor ogen had als doelgroep toen hij op 10 april 2001 voor de euthanasiewet stemde. In het betoog van de procureur-generaal wordt daarentegen voorgewend dat de volksvertegenwoordiging in 2000/2001 over deze fundamentele kwestie wel uitputtend duidelijkheid bood.

Hier wordt met een ingewikkelde hink-stap-sprong-methode geprobeerd om uit een dikke stapel documenten te destilleren wat de wetgever destijds kennelijk voor ogen stond. Zoiets kan, naar nu blijkt, alleen maar uitmonden in een hachelijk advies.

Als de Hoge Raad daar straks haar oren naar laat hangen, begeeft ze zich op glad ijs.