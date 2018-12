Overheid beschermt burger onvoldoende tijdens jaarwisseling

Een dode, ruim 400 gewonden en tientallen miljoenen euro’s schade. Letsel, pijn, verdriet. Nee, het gaat niet over de gevolgen van een natuurramp. Het is het jaarlijks refrein na oud en nieuw.

Alsof we gewend zijn geraakt aan de cijfers. Wie ze van de afgelopen jaren bekijkt, ziet weliswaar een daling van het aantal gewonden, maar ook dat het nog altijd schrikbarend hoog is. Afgerukte vingers, brandwonden, oogletsel; wie kijkt er nog van op?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde ruim een jaar geleden een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk tijdens de jaarwisseling. Verder pleitte de raad voor meer grote georganiseerde shows in gemeenten. Het kabinet nam het advies helaas niet over, mede omdat grote delen van de bevolking met de jaarwisseling dit vuurwerk wil blijven afsteken. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vond dat de goeden niet moesten lijden onder de kwaden. Weer wint de vuurwerklobby, brieste de vakbond.

Voor politie en andere hulpverleners is werken tijdens de jaarwisseling vaak geen pretje. Een evenement met een zwaar risico heet het ‘feestje’ in politiejargon. Jaarlijks zijn er tienduizenden incidenten. En vaak zijn hulpverleners zelf het doelwit. Terwijl ze anderen helpen, worden ze belaagd met vuurpijlen en knalvuurwerk. En dat niet zelden door ‘feestvierders’ die onder invloed zijn van drugs of drank.

Politiechef Oscar Drost vergeleek vorig jaar de kracht van illegaal vuurwerk met die van een handgranaat. Het is daarom niet verwonderlijk dat zijn collega Lute Nieuwerth van het politiedistrict Gelderland-Zuid donderdag aan de bel trok. Vanwege het gevaar van zwaar illegaal vuurwerk willen agenten liever geen dienst draaien met oud en nieuw, zo liet hij weten. „Ik vind het langzamerhand onhoudbaar. Voor brandweermensen. Voor ambulancechauffeurs. Voor politiemensen. Een groot aantal mensen gedraagt zich onverantwoordelijk. Ze vormen een gevaar voor anderen en voor zichzelf.”

En wat doet de regering? Vuurwerkverkopers moeten consumenten dit jaar een gratis vuurwerkbril geven. Steeds meer gemeenten experimenteren met vrijwillig vuurwerkvrije zones, waarbij ze niet zullen handhaven. En er loopt een campagne van de politie op sociale media om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan.

Het is de opbrengst van een jaar nadenken, discussiëren en touwtrekken. Hopelijk trekt de burger –waar de overheid haar taak laat liggen– inmiddels zelf de conclusie dat afsteken van vuurwerk niet past bij een verantwoorde jaarwisseling. Gelukkig blijkt uit peilingen een kentering: inmiddels is bijna de helft van de Nederlanders voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk.

Een dode, ruim 400 gewonden en tientallen miljoenen euro’s schade. Na de komende jaarwisseling wordt de balans weer opgemaakt en ziet die er waarschijnlijk weer zo uit. Met alle verdriet en pijn die daarbij hoort.