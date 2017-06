Opzeggen klimaatakkoord door Trump is slecht signaal

Opnieuw heeft de Amerikaanse president Trump van zich doen horen. Donderdagavond meldde hij dat zijn land zich terugtrekt uit het in 2015 gesloten klimaatverdrag.

Zijn besluit komt niet als een verrassing. Al tijdens zijn verkiezingscampagne vorig jaar hekelde Trump het door bijna 200 landen in Parijs ondertekende akkoord om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Donderdag voegde de president de daad bij het woord, omdat in zijn ogen de overeenkomst Amerika veel geld kost. Hij wees op het verlies van vele banen in de automobielindustrie en energiesector.

De beslissing van Trump valt zonder meer te betreuren. Het is van groot belang dat er wereldwijd wordt samengewerkt aan de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, omdat deze verband houden met de opwarming van de aarde. Als dan een van de belangrijkste landen er uitstapt, is dat een slecht signaal. Alleen Syrië en Nicaragua hebben het akkoord niet ondertekend. Bovendien heeft de VS na China de hoogste uitstoot van broeikasgassen ter wereld.

Er zijn stevige maatregelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De temperatuur op aarde stijgt en dat heeft nadelige gevolgen voor het waterpeil van de wereldzeeën, de verzuring van de oceanen en bijvoorbeeld de flora en fauna.

Het tegengaan van de temperatuurstijging vraagt een krachtige aanpak. Het gaat daarbij vooral om een ingrijpende vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, een sterke stijging van duurzame energie en een enorme bezuiniging van het energiegebruik.

Dergelijke maatregelen hebben grote consequenties. Zo zal energie duurder worden en zijn er flinke investeringen nodig om grootgebruikers van fossiele brandstoffen als auto’s, huizen, kantoren en industrie aan te passen. Voor rijke landen als Nederland en Amerika heeft deze omslag al grote gevolgen, laat staan voor armere landen.

Gezien de consequenties hebben de onderhandelingen om tot een klimaatakkoord te komen door stevige meningsverschillen tussen de landen lang geduurd. Uiteindelijk werden zij het er in 2015 over eens dat de temperatuur deze eeuw met niet meer dan 1,5 tot 2 graden zou mogen stijgen. Dus ondanks de afgesproken maatregelen is er wel sprake van een toename. Ook vanuit die optiek is het belangrijk dat landen zich aan de overeenkomst houden.

Dat de Verenigde Staten het akkoord hebben opgezegd, is jammer. De teleurstelling en kritiek van andere landen is logisch. Gelukkig heeft Trump aangegeven dat zijn land blijft werken aan milieumaatregelen, maar door zijn besluit maakt de president de uitvoering van de gemaakte afspraken wel moeilijker.

Een goede zorg voor het milieu is vanuit een Bijbelse visie van groot belang. Bij de schepping kreeg de mens de opdracht om de aarde te bebouwen en bewaren en rentmeester te zijn. Daar heeft de mens echter weinig van terechtgebracht, omdat op de schepping de zondeval volgde. Dat vraagt om bezinning en maatregelen, ook op persoonlijk vlak. Juist christenen dienen hierin het goede voorbeeld te geven.