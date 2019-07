Oplossing voor slepende handelsoorlog is hard nodig

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is zeker nog niet voorbij. Maar er is tenminste weer gepráát. Ook al lijkt een oplossing nog bepaald niet in zicht. Uit het Witte Huis klinkt vooral harde taal en in Peking blijft het angstig stil.

Twee dagen zaten Amerikaanse en Chinese onderhandelaars met elkaar om de tafel in de Chinese havenstad Shanghai. Doel was een oplossing te vinden voor de slepende handelsoorlog waarin beide landen zijn verwikkeld. En dat is hard nodig. Niet alleen de Amerikaanse en Chinese economie beginnen de gevolgen van de wederzijdse tariefsverhogingen en importbeperkingen pijnlijk te voelen, wereldwijd hebben steeds meer bedrijven er last van. En uiteindelijk zal het conflict ook veel consumenten in hun portemonnee raken.

De Chinese economie lijkt vooralsnog de grootste nadelen van de handelsoorlog te ondervinden. De economische groei in het Aziatische land bleef het afgelopen kwartaal op 6,2 procent steken, het laagste groeipercentage sinds 1992. Overigens nog steeds cijfers waar menig land jaloers op zou zijn. De invoer daalde met 7,3 procent en de uitvoer nam met 1,3 procent af. Technologiegigant Huawei waarschuwde dinsdag dat de Amerikaanse strafmaatregelen het bedrijf de komende twee jaar zo’n 30 miljard euro kunnen kosten.

Allemaal terecht, meent de Amerikaanse president Donald Trump. De verhoudingen in de handelsstromen tussen de VS en China zijn immers totaal scheefgegroeid. Peking exporteert vele malen meer naar Amerika dan omgekeerd. Bovendien maakt China zich volgens Washington op grote schaal schuldig aan het stelen van intellectueel eigendom en aan bedrijfsspionage. Dat moet veranderen. Desnoods kwaadschiks.

Kennelijk ziet echter ook Trump wel in dat de handelsoorlog niet eindeloos kan voortduren – ook niet voor de Amerikaanse economie. De Amerikaanse centrale bank overweegt inmiddels een renteverlaging, omdat de economische vooruitzichten somberder worden. Dat kan de Amerikaanse president niet gebruiken, zeker niet met de verkiezingen van 2020 in het vooruitzicht. En dus stuurde hij handelsgezant Lighthizer en minister van Financiën Mnuchin naar Shanghai om te proberen een uitweg uit de impasse te zoeken. Woensdagmorgen werden de gesprekken beëindigd – eerder dan gepland, naar het zich liet aanzien. En vooralsnog zonder concreet resultaat.

Trump zette de onderhandelingen flink onder druk door voor en tijdens de gesprekken op Twitter forse kritiek op China te uiten. Hij ergert zich aan de opstelling van Peking en is boos dat China blijft weigeren Amerikaanse landbouwproducten af te nemen. Dat heeft het overleg blijkbaar niet vooruit geholpen.

Trump houdt er nu rekening mee dat de Chinezen de onderhandelingen zullen rekken tot 2020, omdat ze liever een deal met een Democratische president zouden sluiten. Dat zou weleens een kolossale misrekening van Peking kunnen zijn.