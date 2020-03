Ook op snelweg geldt vijfde gebod

Wie op verjaardagen verlegen is om een gespreksonderwerp, kan altijd beginnen over de aangekondigde snelheidsverlaging op de snelwegen. Mopperen op het feit dat de regering besloten heeft met ingang van 16 maart de snelheid op alle snelwegen overdag te verlagen tot 100 km/u is bij veel mensen een geliefd tijdverdrijf.

Dat mopperen beperkt zich overigens niet meer tot het besluit de snelheid te verlagen op zich. Inmiddels is er ook verontwaardiging ontstaan over het feit dat de aanpassing aan onder andere de borden die de snelheid aangeven veel duurder uitvalt dan eerst gedacht. Een schande, zo menen ook diverse politici.

Afgelopen week was er in de Tweede Kamer ook nog even een verschil van mening tussen de minister van Justitie en sommige volksvertegenwoordigers over wanneer de snelheidsbeperking nu echt van kracht wordt. Is dat pas op 16 maart, of zodra de borden geplaatst en onthuld zijn? De minister kiest voor het laatste. Als het bord er staat, geldt de nieuwe snelheid.

Uit een onderzoek van het nieuwsprogramma EenVandaag en het Algemeen Dagblad onder 30.000 mensen met een rijbewijs bleek vrijdag dat een meerderheid van de automobilisten tegen de snelheidsverlaging is. De meeste mensen willen 130 km/u blijven rijden tot ze een boete krijgen. Opvallend, want uit een steekproefje bleek dat de tijdwinst voor woon-werkverkeer maar enkele minuten is.

Wat die boete betreft: als de overheid zich laat leiden door wat mensen willen, zouden verkeersregels geen lang leven beschoren zijn. Regels zijn er niet omdat weggebruikers ze willen, maar omdat ze nodig zijn.

Hetzelfde geldt trouwens voor de discussie over het wel of niet toestaan van applicaties op de mobiele telefoon die weggebruikers waarschuwen voor onder andere snelheidscontroles. Omdat deze applicaties niet werken met een radar, zijn ze in Nederland toegestaan. De politie vindt deze applicaties, waarbij weggebruikers elkaar waarschuwen voor controles, prima. Verkeersveiligheidsorganisaties willen echter dat ze verboden worden.

Het zou overbodig moeten zijn te zeggen dat ook op de weg het vijfde gebod van de Tien Geboden geldt en dat de overheid gehoorzaamd moet worden. In de Tweede Kamer worden discussies gevoerd, daar worden besluiten genomen en dan is het klaar. Wel is het zinvol met elkaar van gedachten te wisselen over het nut van applicaties die waarschuwen voor bepaalde situaties op de weg. Het oordeel van de politie moet daarbij zwaar wegen. Die kijkt vooral naar hoe de veiligheid bevorderd kan worden. Telefoonapplicaties als Flitsmeister en Waze waarschuwen namelijk ook voor gevaarlijke situaties op de wegen, voor files en wegwerkzaamheden. Mocht de wetgever ze verbieden, dan is de discussie ook daarover klaar, ook al ben je het als individuele weggebruiker met de uitkomst niet eens. Zo werkt dat in een democratie.