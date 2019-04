Ook moslims bezoeken tegenwoordig de Graftuin in Jeruzalem

Dit zijn drukke dagen voor Peter Spaander, de Nederlandse gids in de Jeruzalemse Graftuin. Op basis van boekingen verwacht hij alleen al deze maand 32.000 bezoekers.

Het ministerie van Toerisme zegt desgevraagd dat in de maanden januari tot en met maart 1,1 miljoen toeristen in Israël arriveerden. Dat is 8,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

En dan te bedenken dat 2018 al het beste jaar ooit was in Israëls geschiedenis. Dit jaar verwacht het ministerie voor Pasen en het Joodse Pesach 86.000 bezoekers. Dit is bijna 10.000 meer dan in dezelfde periode in vorig jaar. De meesten zijn christenen.

Voordat Spaander in 2012 bij de Graftuin begon, was hij verpleegkundige op een intensive care-afdeling van een ziekenhuis in Jeruzalem. Nu geeft hij rondleidingen in diverse talen; Hebreeuws, Nederland, Duits en Engels. Verder maakt hij kaarten, boekenleggers en schilderijen. Daarvan worden afdrukken gemaakt, die het personeel in de winkel bij de uitgang verkoopt.

Hij houdt rekening met grote belangstelling voor de vier kerkdiensten op paasmorgen. Maar dit jaar laten hij en zijn collega’s slechts 1500 belangstellenden per dienst toe. „Dat is vanwege de veiligheid”, zegt hij. „Vorig jaar hadden we rond 2000 mensen in de tuin. Je kon niet meer door de mensenmassa komen. En we moeten snel hulp kunnen verlenen als er wat gebeurt.”

De gids vertelt dat ook tijdens de zware winterregens in de afgelopen maanden de pelgrims bleven komen naar de tuin, die uiterst geschikt is om stil te staan bij het lijdensverhaal en de opstanding. Bij de ingang staan namelijk grote blauwe paraplu’s die ze mogen meenemen, mits ze die weer terugzetten in een bak bij de uitgang. De Graftuin heeft ook enkele overdekte gedeelten, die bezoekers in de winter beschermen tegen de stortbuien – en in de zomer tegen de verzengende zon.

De grote drukte vraagt om regels. Bij de trap die afdaalt naar het lege graf zien de bezoekers een bordje met het voorschrift dat ze niet mogen poseren voor het graf. „We hebben de deur van het graf ook al verwijderd”, zegt hij. „Sommige groepen deden de deur steeds open en dicht en bleven maar foto’s maken. De rij van wachtenden werd daardoor tientallen meters lang.”

Sommige groepen nemen graag iets mee. Maar niet uit de winkel, en ook niet via de kassa. „Een groep uit Midden-Afrika bleek zelf steentjes te hebben gehouwen uit het graf. Een andere groep sprong de hele tuin door omdat ze johannesbrood zagen liggen. Weer anderen plukken bloemen of trekken takken van de bomen. Als we alles maar toelaten, wordt het een ravage in de tuin.”

Volgens Spaander komen er veel Chinezen, Indonesiërs en Spaanstaligen naar de Graftuin. „Als er in Duitsland of Nederland schoolvakanties zijn, krijgen we ook veel groepen uit die landen. We hebben kleinere groepen uit Roemenië, Hongarije en Italië. Het zijn niet alleen protestanten die komen, maar ook katholieken en orthodoxe christenen en Arabische moslims.

Sommige moslims vertellen dat ze visoenen over de Heere Jezus hebben gehad. Joodse groepen stellen veel vragen. Als we bij de heuvel staan die de vorm heeft van een schedel, vraag ik, als ik me ertoe geroepen voel, vergeving voor wat christenen hen door de eeuwen heen hebben aangedaan. Dan ontstaan er goede gesprekken.”