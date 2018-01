Ook in 2018 is de maakbaarheid van de samenleving beperkt

Het lijkt een terugkerend ritueel. Op oudjaarsdag waarschuwen hulpdiensten voor incidenten tijdens de jaarwisseling. Ieder jaar zijn er wel nieuwe initiatieven om het aantal ongelukken met vuurwerk, vechtpartijen of branden te beperken. In risicowijken zijn er de buurtvaders en er waren dit jaar zelfs WhatsAppgroepen van burgers en politie.

Bij het ritueel hoort ook dat in de loop van de nieuwjaarsdag de balans wordt opgemaakt. Hebben de maatregelen effect gehad? Zijn er minder of juist meer incidenten gemeld?

Dit jaar was de balans positief. Het aantal incidenten is flink gedaald. Niet alleen waren er minder ongelukken door het vuurwerk, er waren ook minder geweldsdelicten tegen hulpverleners.

Om maar met dat laatste te beginnen: het feit dat er geweld wordt gepleegd tegen hulpverleners is iets wat simpelweg niet getolereerd mag worden. Het is werkelijk onbestaanbaar dat ambulancemedewerkers of politieagenten door omstanders gehinderd worden bij hun werkzaamheden. Daartegen zou veel harder opgetreden moeten worden en de straffen zouden dermate hoog moeten zijn dat zelfs aangeschoten mensen zich wel tien keer bedenken voor ze hulpverleners hinderen bij hun werk. Ieder incident is er een te veel. Tolereren is een woord dat hier absoluut niet past.

Eerlijk gezegd was de regen waarschijnlijk eerstverantwoordelijk voor de daling van het aantal incidenten en ongelukken. Alle campagnes ten spijt. Het weer hield mensen binnen of liet hen van een afstand kijken naar het vuurwerk.

Overigens: reeds voor de jaarwisseling was er een dode te betreuren door het vuurwerk. Wie tot zich laat doordringen wat dit betekent voor de nabestaanden, zou geen lust meer hebben ooit nog vuurwerk af te steken.

Het blijft bijzonder dat in een maatschappij waarin de overheid alles doet om burgers te beschermen het blijkbaar normaal wordt gevonden dat ieder jaar wordt afgesloten en begonnen met ernstige incidenten. Terecht schreef iemand op Twitter dat wanneer hij een feestje zou aankondigen waarbij vaststond dat er gewonden en mogelijk zelfs doden zouden vallen, dat feest door de politie direct verboden zou worden. Maar dat dit gebeurt bij de jaarwisseling, is blijkbaar geaccepteerd.

En zo begon ook 2018 met incidenten. In eigen land, maar ook wereldwijd. De maakbaarheid van de samenleving in klein en breder verband is zeer beperkt is. Dat blijkt wel uit het feit dat de overheid, ondanks talrijke en intensieve campagnes, nog steeds niet geslaagd is in de opzet om de jaarwisseling veilig te maken voor iedereen.

Op menselijke maakbaarheid moet de hoop voor het nieuwe jaar dan ook maar niet gevestigd zijn. Van veel grotere waarde is dat ook 2018 een jaar onzes Heeren is.