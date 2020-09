Ontmantelen nertsenfokkerijen vereist zorgvuldigheid

Het einde van de nertsenhouderij in Nederland is in zicht. Vrijdag kondigden de ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Schouten (Landbouw) een verplichte stoppersregeling aan, of beter gezegd: een wetswijziging, waarmee het fokken van de pelsdieren wordt verboden. Voor de start van het nieuwe fokseizoen, gewoonlijk rond 1 maart, valt het doek.

Met deze aankondiging gaat het politieke debat over de sector de laatste fase in. Nogal wat politici probeerden vrijdag dan ook meteen hun stempel op die discussie te drukken, onder wie PvdA-voorman Asscher. Hij schreef op Twitter: „Lees ik goed dat zzp’ers 1800 euro per persoon minder krijgen en nertsenfokkers 1,5 miljoen erbij?”

Dergelijke stemmingmakerij doet bepaald geen recht aan het persoonlijk leed dat de politieke besluitvorming van de laatste jaren veel nertsenfokkers heeft bezorgd. Vanaf 1999, toen SP, GroenLinks, PvdA, D66 en RPF een motie aangenomen wisten te krijgen die opriep tot het beëindigen van de nertsenfokkerij in Nederland, zijn zij beland in een politiek-juridische achtbaan. In 2013 liep die dollemansrit uit op de Wet verbod pelsdierhouderij, die standhield bij de hoogste rechter. Overigens, nadat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal van dit hoogste rechtscollege om beter te kijken naar de schadecompensatie voor individuele nertsenhouders nogal koeltjes terzijde schoof.

„Ach, al die nertsenfokkers zijn toch miljonair”, klonk het geregeld in het debat over deze wet. Inderdaad, de BV Van Deurzen uit Elsendorp prijkt al jaren in de Quote-500 van rijkste zakenlieden. De financiële situatie van heel wat kleinere ondernemingen is daarentegen stukken minder florissant. Zij werden na het verbod, dat voorzag in een sluiting per 1-1-2024, geconfronteerd met inzakkende prijzen, weglopend personeel en restrictieve bestemmingsplannen die hun toekomstmogelijkheden sterk beperkten. De sloop- en ombouwregeling die het ministerie op de koop toe deed, bleek onwerkbaar te zijn.

Voor alle duidelijkheid: om te voorkomen dat de fokkerijen uitgroeien tot reservoirs van coronavirussen is vervroegde sluiting nu onvermijdelijk. Daarover geen misverstand. De vraag is alleen: hoe? Doek die fokkerijen toch meteen op met behulp van de coronanoodverordeningen die nu van kracht zijn, suggereerden PvdA en D66 in juni onder aanvoering van de Partij voor de Dieren. Die aanpak werd vrijdag door De Jonge en Schouten terecht geblokkeerd. De nadeelcompensatieregeling die zij voorstellen, is in financieel opzicht geen lege huls en biedt perspectief.

Het is zaak dat de beide bewindslieden hun rug recht houden als suggesties voor een rücksichtslose aanpak de komende maanden opnieuw de kop opsteken. Of je het beroepsmatig fokken van nertsen nu verdedigbaar vindt of juist schandaligt; deze ingrijpende exit-operatie dient gegeven de voorgeschiedenis met passende waarborgen te zijn omkleed.