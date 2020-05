Onacceptabel als regering VS adviezen deskundigen niet serieus neemt

Stel je de volgende –volstrekt gefingeerde– situatie eens voor. RIVM-directeur Jaap van Dissel waarschuwt premier Mark Rutte tijdens een persconferentie dat het heropenen van de basisscholen onverstandig is. Het zou immers tot een nieuwe uitbraak van het coronavirus kunnen leiden – misschien wel tot de zo gevreesde tweede golf van besmettingen.

En terwijl drie miljoen Nederlanders aan televisie, smartphone of tablet zijn gekluisterd, hongerig naar elk brokje informatie over het verloop van de pandemie in eigen land, veegt de minister-president het betoog van de RIVM-baas van tafel. „Voor mij is dat onacceptabel”, geeft Rutte zijn adviseur te verstaan. „En zeker als het om scholen gaat.”

Tv-kijkend Nederland zou zo ongeveer van zijn stoel vallen. De zaal van de persconferentie zou te klein zijn voor de vragen van de aanwezige pers. De oppositie zou direct een spoeddebat in de Tweede Kamer eisen. En de VVD zou vermoedelijk een flinke duikeling in de opiniepeilingen maken. Om maar een paar voor de hand liggende effecten te noemen.

Gelukkig is dat een uit de lucht gegrepen voorbeeld. Want de Nederlandse regering legt de adviezen van vooraanstaande deskundigen niet zomaar naast zich neer. En als men het onderling al oneens is, merkt het publiek daar in de informatievoorziening naar buiten toe weinig tot niets van.

In de Verenigde Staten ging het deze week een beetje anders. De Amerikaanse president Donald Trump noemde het advies van medisch topadviseur Anthony Fauci over het spoedig herstarten van de Amerikaanse economie „onacceptabel.” Tijdens een publieke persconferentie, welteverstaan. Fauci had gewaarschuwd dat een te snelle heropening van het land tot nieuwe corona-uitbraken zou kunnen leiden. De immunoloog drong er om die reden ook op aan de scholen voorlopig nog dicht te houden. Maar dat schoot Trump helemaal in het verkeerde keelgat.

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president de aanbevelingen van medisch deskundigen over de aanpak van de coronacrisis wegwuift. De directeur van de Biomedische Onderzoeks- en Ontwikkelingsautoriteit, Rick Bright, beklaagde zich er onlangs nog tijdens een getuigenis voor het Congres over dat de regering veel waarschuwingen met schouderophalen afdoet. De openlijke ruzie tussen het Witte Huis en gouverneurs van diverse staten over de lockdownmaatregelen droeg ook niet bepaald bij aan een geloofwaardige uitstraling richting de Amerikaanse bevolking.

Vanzelfsprekend hebben ook de Verenigde Staten er alle belang bij dat de economie weer snel wordt opgestart en burgers niet te lang in hun vrijheden worden beknot. Maar juist in een land waar tot nu toe de meeste coronadoden zijn gevallen –vrijdag stond de trieste teller op bijna 86.000– is het van groot belang dat de overheid de aanbevelingen van experts serieus neemt. Het is pas onacceptabel om dát niet te doen.